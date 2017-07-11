Замглавы Мининформа РФ в прямом эфире Sputnik Беларусь

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в эксклюзивном интервью на радио Sputnik рассказал о том, как изменилось за последние годы медиапространство и что должны делать журналисты для того, чтобы информация была объективной.

Волин является участником Всемирного конгресса русской прессы, который открылся в среду в Минске. На этом медиафоруме представители ведущих русских СМИ, работающие в 52 государствах мира, обсуждают возможности и вызовы, стоящие перед прессой, а также работу журналиста в условиях цифровой революции.