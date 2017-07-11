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Замглавы Мининформа РФ в прямом эфире Sputnik Беларусь
12.07.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в эксклюзивном интервью на радио Sputnik рассказал о том, как изменилось за последние годы медиапространство и что должны делать журналисты для того, чтобы информация была объективной.
Волин является участником Всемирного конгресса русской прессы, который открылся в среду в Минске. На этом медиафоруме представители ведущих русских СМИ, работающие в 52 государствах мира, обсуждают возможности и вызовы, стоящие перед прессой, а также работу журналиста в условиях цифровой революции.
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В эксклюзивном интервью радио Sputnik участник Всемирного конгресса русской прессы рассказал о том, как должны действовать СМИ в изменившихся условиях...
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