От Антарктиды откололся айсберг в 17 раз больше Минска

Крупный айсберг отделился от шельфового ледника «Ларсен С». Об этом сообщила команда проекта Midas, который занимается наблюдением за тающими полярными льдами.

Ученые впервые заметили растущую трещину в 2011 году, за несколько лет ее длина превысила сто километров. Трещина отделила от шельфа глыбу льда, размером в 10% всего ледника. В начале июля ее « держала » только тонкая полоска льда шириной около пяти километров.

12 июля айсберг полностью отделился от берега Антарктиды. В океане оказалась глыба льда площадью 6000 квадратных километров. Для сравнения, площадь Минска — 349 километров, в 17 раз меньше. Специалисты полагают , что этот айсберг стал третьим по величине за всю историю спутниковых наблюдений.

По спутниковым данным , средняя толщина айсберга — 190 метров, однако в некоторых точках она достигает 210 метров. Высота над поверхностью воды составляет 30 метров, это сравнимо с 10-этажным домом.