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От Антарктиды откололся айсберг в 17 раз больше Минска

12.07.2017 12:51 — Разное | Tut.by  
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Крупный айсберг отделился от шельфового ледника «Ларсен С». Об этом сообщила команда проекта Midas, который занимается наблюдением за тающими полярными льдами.


Изображение: John Sonntag / NASA / earthobservatory.nasa.gov

Ученые впервые заметили растущую трещину в 2011 году, за несколько лет ее длина превысила сто километров. Трещина отделила от шельфа глыбу льда, размером в 10% всего ледника. В начале июля ее «держала» только тонкая полоска льда шириной около пяти километров.

12 июля айсберг полностью отделился от берега Антарктиды. В океане оказалась глыба льда площадью 6000 квадратных километров. Для сравнения, площадь Минска — 349 километров, в 17 раз меньше. Специалисты полагают, что этот айсберг стал третьим по величине за всю историю спутниковых наблюдений.

По спутниковым данным, средняя толщина айсберга — 190 метров, однако в некоторых точках она достигает 210 метров. Высота над поверхностью воды составляет 30 метров, это сравнимо с 10-этажным домом.

«Это событие выглядит совершенно нормальным разломом шельфового ледника, — объяснил BuzzFeed News Тед Скаммос, ведущий научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду. — Единственная необычная особенность — то, что ледник теперь стал меньше, чем был на протяжении всех 125 лет наблюдений».

Скорее всего, раскол не связан с глобальным потеплением. Исследователи полагают, что дальше Ларсен С будет расти. Этот ледник гораздо стабильнее, чем Ларсен, А и Ларсен Б, на которых также замечали трещины в последнее время.

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Теги: Минск
 
 
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В океане оказалась глыба льда площадью 6000 квадратных километров.

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