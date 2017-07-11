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От Антарктиды откололся айсберг в 17 раз больше Минска
Крупный айсберг отделился от шельфового ледника «Ларсен С». Об этом
Ученые впервые заметили растущую трещину в 2011 году, за несколько лет ее длина превысила сто километров. Трещина отделила от шельфа глыбу льда, размером в 10% всего ледника. В начале июля ее «
12 июля айсберг полностью отделился от берега Антарктиды. В океане оказалась глыба льда площадью 6000 квадратных километров. Для сравнения, площадь Минска — 349 километров, в 17 раз меньше. Специалисты
По спутниковым
«Это событие выглядит совершенно нормальным разломом шельфового ледника, — объяснил
Скорее всего, раскол не связан с глобальным потеплением. Исследователи полагают, что дальше Ларсен С будет расти. Этот ледник гораздо стабильнее, чем Ларсен, А и Ларсен Б, на которых также замечали трещины в последнее время.
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В океане оказалась глыба льда площадью 6000 квадратных километров.
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