МИД прокомментировал ситуацию с выдвижением Купчиной на пост генсека ОБСЕ

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Процесс отбора кандидатов на руководящие должности ОБСЕ проходил непросто и грозил оказаться в тупике.

Об этом рассказал 12 июля журналистам начальник управления информации-пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Мирончик обратил внимание на тот факт, что «впервые в истории ОБСЕ представитель государства к «востоку от Вены» был выдвинут в качестве кандидата на пост Генерального секретаря этой организации».

«Внося свою кандидатуру, Республика Беларусь, прежде всего, руководствовалась стремлением внести дополнительный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия, диалога и укрепление ОБСЕ», - пояснил Мирончик, подчеркнув, что профессиональные квалификации Елены Купчинойпозволяют «эффективно осуществлять руководство Секретариатом ОБСЕ на нынешнем сложном для организации этапе, да и региона в целом».

«Сам процесс отбора кандидатов не только на этот пост, но и на должности глав трех институтов ОБСЕ – Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, Представителя ОБСЕ по свободе СМИ и Верховного комиссара по национальным меньшинствам – проходил весьма непросто и грозил оказаться в тупике с тяжелыми последствиями для всей организации, оставшейся в одночасье совершенно обезглавленной. Считая, что организация упустила возможность существенно укрепить чувство совместного владения и внести дополнительный вклад в устранение разделительных линий в нашем общем регионе, мы тем не менее по-прежнему убеждены в особой важности и роли ОБСЕ», - прокомментировал Мирончик.

Ранее стало известно , что ОБСЕ под председательством Австрии предложила назначить на пост генерального секретаря бывшего постпреда Швейцарии при организации Томаса Гремингера.