|
В Минске на открытом воздухе проведут бесплатные показы кино
В рамках проекта «
Сеть кинотеатров «КиноМинска» при поддержке Мингорисполкома предлагает минчанам посмотреть хорошее кино на открытом воздухе в историческом центре столицы. Проект стартует с вечера итальянского кино.
14 июля в программе комедия 2016 года — «Белое вино из Баббудойу».
О чем кино? Картина расскажет историю Микеле, Роберто и Стефано — трех братьев, получивших в наследство имение и виноградник Баббудойу. Братьям бы радоваться такому раскладу, но оказывается, что за 15 дней они должны найти и вернуть банку 300 тысяч евро, чтобы не обанкротиться и не потерять семейный виноградник. Отчаянные и комичные попытки наскрести нужную сумму оборачиваются чередой недоразумений, и в конце концов остается только одна надежда: помочь должно вино.
15 июля можно будет посмотреть лучшие итальянские короткометражки. 7 лучших короткометражных фильмов, победителей итальянских и европейских фестивалей, собраны в одной программе под названием Italian Best Shorts. Это маленькие комедии, драмы, мелодрамы, которые окунут зрителей в атмосферу итальянской жизни и заставят радоваться, грустить, смеяться и размышлять вместе с героями киноисторий.
Следите за расписанием на
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проекта "Open air Cinema" в Верхнем городе каждые выходные будут организованы показы кино на открытом воздухе.
|
Архив (Разное)
Комментарии