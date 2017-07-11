В Минске на открытом воздухе проведут бесплатные показы кино

В рамках проекта « Open air Cinema » в Верхнем городе каждые летние выходные организуют показы кино на открытом воздухе. Первые картины можно посмотреть 14−15 июля в 21.00 во дворике отеля «Монастырский», улица Кирилла и Мефодия, 6. Вход свободный.





Сеть кинотеатров «КиноМинска» при поддержке Мингорисполкома предлагает минчанам посмотреть хорошее кино на открытом воздухе в историческом центре столицы. Проект стартует с вечера итальянского кино.

14 июля в программе комедия 2016 года — «Белое вино из Баббудойу».

О чем кино? Картина расскажет историю Микеле, Роберто и Стефано — трех братьев, получивших в наследство имение и виноградник Баббудойу. Братьям бы радоваться такому раскладу, но оказывается, что за 15 дней они должны найти и вернуть банку 300 тысяч евро, чтобы не обанкротиться и не потерять семейный виноградник. Отчаянные и комичные попытки наскрести нужную сумму оборачиваются чередой недоразумений, и в конце концов остается только одна надежда: помочь должно вино.

15 июля можно будет посмотреть лучшие итальянские короткометражки. 7 лучших короткометражных фильмов, победителей итальянских и европейских фестивалей, собраны в одной программе под названием Italian Best Shorts. Это маленькие комедии, драмы, мелодрамы, которые окунут зрителей в атмосферу итальянской жизни и заставят радоваться, грустить, смеяться и размышлять вместе с героями киноисторий.

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Вход на мероприятие свободный.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает полет на вертолете Ми-2 на « Фестивале авиационного спорта ».

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