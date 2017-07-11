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Лукашенко: От русского языка не откажемся и будем за него бороться

12.07.2017 13:14 — Разное | БДГ  
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Беларусь никогда не будет отказываться от русского языка, потому что «потерять сегодня русский язык – это потерять свою историю, современность, свое будущее».

Об этом он заявил, выступая 12 июля на открытии XIX Всемирного конгресса русской прессы в Минске.

Глава государства отметил, что россияне его «на разных уровнях» благодарят за хорошее отношение к русскому языку. Он напомнил, как однажды на переговорах его стал благодарить Владимир Путин.

«Я ему сказал: послушай меня и запомни: русский язык – это мой язык, это живой язык, куда вплетены нрав, характеры, толерантность, в том числе белорусского народа, он развивался из века в век. Когда у нас во времена разгула национализма я именно так и поставил вопрос: «От какого наследства мы отказываемся?» – и народ у нас решил на референдуме, что русский и белорусский будут равными. Русский язык – это сплетение душ многих народов», – цитирует БелаПАН слова Лукашенко.

Глава государства отметил, что участники форума приехали в страну, где «чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски».

«Мы, конечно, очень рады, что параллельно очень много сделали и делаем для того, чтобы на тот же уровень поднять и белорусский язык. Но это не должно вас настораживать, этим мы и богаты. Надо использовать все языки», – добавил Лукашенко.

«Если у нас определенная часть, пусть даже узкая, очень болезненно воспринимает русский язык, я говорю: а почему вы так болезненно не воспринимаете английский? У нас в программе английского больше, чем белорусского и русского. Обратил на это внимание министра образования, надо эту ошибку поправлять», – сказал Лукашенко.

Президент заявил, что он не против того, чтобы дети в школах изучали иностранные языки, «но от русского языка мы никогда не откажемся и всегда будем за него бороться», добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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