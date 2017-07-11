Новый вирус-вымогатель в Google Play угрожает разослать ваши фото

Исследователи из McAfee обнаружили на Google Play несколько приложений, содержащих в себе необычный вирус-вымогатель LeakerLocker.

Он блокирует смартфон и требует выкуп, но при этом не шифрует ваши файлы, как обычный ransomware, а угрожает разослать ваши фото, переписку, историю перемещений и даже историю браузера всем вашим контактам.

Эксперты McAfee уже передали всю информацию об Android/Ransom.LeakerLocker.A!Pkg в Google. Сообщается, что он был обнаружен в двух приложениях — Wallpapers Blur HD, которое скачали более 5000 раз, и Booster & Cleaner Pro с высоким рейтингом 4,5 (его скачали более 1000 раз).



Фото mobilegeeks.com

В McAfee советуют не платить шантажистам, так как это провоцирует их на написание новых вирусов.

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