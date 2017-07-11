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Президент Молдовы прибыл в Минск
12.07.2017 13:33 — Разное | Ежедневник
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фото: Basarabia.md
Во время визита, который продолжится до 14 июля, глава молдавского государства встретится с представителями деловых кругов Беларуси и молдавской диаспоры, посетит несколько белорусских предприятий.
Президент Молдовы Игорь Додон прибыл с рабочим визитом в Беларусь, передает
Во время визита, который продолжится до 14 июля, глава молдавского государства встретится с представителями деловых кругов Беларуси и молдавской диаспоры, посетит несколько белорусских предприятий, в том числе Минский тракторный завод, ОАО "Белкоммунмаш" и агрокомбинат "Дзержинский", а также ряд социокультурных объектов.
На 13 июля запланирована встреча Александра Лукашенко с Игорем Додоном. В этот же день молдавский лидер примет участие в церемонии торжественного открытия XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
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Во время визита, который продолжится до 14 июля, глава молдавского государства встретится с представителями деловых кругов Беларуси и молдавской диаспоры, посетит...
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