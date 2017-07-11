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"Единая Россия" инициирует законопроект о крупных штрафах за ложь в соцсетях

12.07.2017 13:10 — Разное | Ежедневник  
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"Единая Россия" инициирует законопроект о крупных штрафах за ложь в соцсетях

фото: rbc.ru

«Единая Россия» анонсировала законопроект, наказывающий на ложные сведения в соцсетях штрафом до 5 миллионов руб. Автором инициативы стал сын Михаила Боярского Сергей Боярский

Следить за этим должны будут сами соцсети. Автором инициативы стал сын Михаила Боярского Сергей Боярский, сообщает РБК.

Штраф для физических лиц составит от 3 млн до 5 млн руб., для юридических — от 30 млн до 50 млн руб.

При подготовке законопроекта был использован опыт Германии, где также «введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения», говорится в тексте пояснительной записки. «Так, например, Федеративная Республика Германия идет по пути достаточно жесткого законодательного регулирования, где административные санкции за нарушение аналогичных требований предлагается установить на уровне от 500 тыс. до 5 млн евро», — говорится в документы.

Предлагается дополнить КоАП «специальным составом административного правонарушения, устанавливающим административную ответственность за нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом».

Такие изменения следует рассматривать как «превентивные меры, направленные на предотвращение совершения указанных правонарушений — на устранение из общедоступного информационного пространства информации, распространение которой запрещено российским законодательством, при этом избегая блокировок таких информационных ресурсов», — говорится в записке.

Там также отмечается, что принятие нового закона не повлечет за собой увеличения штатной численности государственных служащих и оно не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе и другим международным договорам.

Если такой закон будет принят, он должен вступит в силу 1 января 2018 года, отмечается в документе.

Один из авторов законопроекта — единорос Сергей Боярский уточнил, штрафы за отказ удалять противоправную информацию не будут касаться пользователей. «Только организаторов распространения информации», — заявил он на своей странице в Twitter.


 
 
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«Единая Россия» анонсировала законопроект, наказывающий на ложные сведения в соцсетях штрафом до 5 миллионов руб. Автором инициативы стал сын Михаила Боярского...

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