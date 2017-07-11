Уже завтра, 13 июля, начнется основной блок фестивальной программы « Славянского базара в Витебске ». Если вы планируете выбраться на событие, но не ориентируетесь, что именно смотреть в первую очередь, AFISHA.TUT.BY поможет вам своей подборкой ключевых активностей программы.

«Город мастеров» и косплей-шоу





Сложно спорить с тем, что «Славянский базар» — одно из главных фестивальных событий не только в масштабах Витебска, но и Беларуси вообще. Конечно, Минск далеко не обделен яркими летними тусовками, но за пределами столицы любое масштабное событие на вес золота, особенно такого уровня и с такой историей.

Поэтому стоит выбраться в Витебск на несколько дней хотя бы ради духа праздника. Кстати говоря, во время фестиваля добраться туда из столицы можно будет с удобством — запущен специальный фестивальный поезд. Стоит всего несколько часов помедитировать в нем — и вы сразу попадете в атмосферу «Славянского базара».

Одно из самых известных событий из программы фестиваля — «Город мастеров». Это более 600 ремесленников из Беларуси, России и Украины, которые представят свои работы из самых разных народных подручных материалов — от бересты до льна. Если вам что-то понравится, можете увезти сувенир себе домой, в противном случае хватит и прогулки по площадке протяженностью в несколько километров.

«Город мастеров» Где: ул. Замковая, ул. Пушкина, ул. Толстого, ул. Ленина, пл. Свободы и прилегающие территории. Когда: с 12 по 18 июля. Сколько: вход бесплатный.

Кроме того, в этом году в рамках «Славянского базара в Витебске» пройдет первый фестиваль индустрии развлечений RudyCon. В программе — вездесущий косплей, выставка комиксов, фильмов, сериалов, настольных и компьютерных игр.

RudyCon Где: ул. Октябрьская, 2 (арт-центр VZAP). Когда: 15 июля. Сколько: 8 рублей.

А в парке имени Фрунзе раскинется фудкорт, на котором можно будет попробовать национальные блюда славянских стран. Сопровождать трапезу будут музыкальные группы разного рода — от народных ансамблей до рок-бендов. Вечером здесь выступят мастера огненных шоу.

«Сплин» и Егор Крид





«Славянский базар» — бесспорно, одно из главных событий не только с точки зрения городской жизни уютного Витебска, но и Беларуси вообще. Единственное, что смущает, — формат музыкального лайн-апа из года в год мало чем удивляет. Увы, но на эстрадную музыку прогрессивную молодежь вряд ли зазовешь, если, конечно, эстраду представляет не Александр Солодуха, который успел на абордаж взять сердца всех белорусов от мала до велика.

Тем не менее в этом году есть несколько приятных музыкальных событий в рамках «Славянского базара». Во-первых, гостем фестиваля станет Егор Крид — один из флагманов Black Star, который своими бронебойными хитами, как и Солодуха, покоряет аудитории всех возрастов.

Егор Крид Где: пр. Фрунзе, 13а (Летний амфитеатр). Когда: 18 июля, 18.00. Сколько: от 20 рублей.

А во-вторых, что несколько интереснее, на витебскую сцену поднимется уже культовая российская группа «Сплин», чтобы сделать шумный фестиваль чуть пронзительнее и грустнее.





«Сплин» Где: пр. Фрунзе, 13а (Летний амфитеатр). Когда: 19 июля, 22.00. Сколько: от 20 рублей.

И если Крид не выглядит сильным сдвигом привычной эстрадной программы, скорее просто свежей кровью в этом формате, то «Сплин» — это уже сильно. Такими темпами скоро в Витебск будет заглядывать и Баста, и Макс Корж, и Little Big.

Для ценителей классического эстрадного коктейля выступят такие звезды, как Стас Михайлов, Валерий Меладзе. А еще одна из главных групп 90-х, «Руки Вверх», даст юбилейный концерт.

Уличные театры и Шекспир





Традиционно один из столпов, на которых держится программа «Славянского базара» — театральные представления. Надеемся, вы кукол не боитесь, ведь в лайн-апе очень много кукольных театров.

Из классических форматов можно выделить трагедию «Макбет» от нетленного Уильяма Шекспира, которую исполнит Московский театр на Юго-Западе.

«Макбет» Где: ул. Замковая, 2 (Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа). Когда: 17 июля, 18.00. Сколько: от 24 рублей.

Команда отечественного университета культуры и искусств, которая явно ухватилась за набирающую популярность комикс-индустрию, представит необычное блюдо — мюзикл-комикс «Казанова».

«Казанова» Где: пр. Фрунзе, 1 (концертный зал «Витебск»). Когда: 18 июля, 19.00. Сколько: от 8 рублей.

А ценителей актуальных и модных форматов будут ждать уличные театры, в том числе и кукольные. Например, во время целого феста уличного искусства можно будет посмотреть спектакль «Последний бастион», «Шагал. Исход» и Moonsters.

Где: центр города. Когда: 14−16 июля. Сколько: вход свободный.

Белорусский «Голос. Дети» и победители российского шоу





Наряду с многочисленными сольными музыкантами, коллективами и вышеупомянутыми хедлайнерами музыкальной части фестиваля покорять витебскую сцену будут и участники поменьше со всего света: из Болгарии, Эстонии, Финляндии, Греции, Израиля, Казахстана, Италии, Грузии, Боснии и Герцеговины, США и других дружественных государств. Эдакий витебский ответ шоу «Голос. Дети».

Длиться музыкальное действо будет несколько дней — сперва все участники, как принято, покажут свои таланты, а затем уже пройдет гала-концерт и награждение. Кто знает, может быть, спустя десяток лет эти самые участники будут разрывать концертные залы и собирать стадионы.

«Голос. Дети» Где: пр. Фрунзе, 1 (концертный зал «Витебск»). Когда: 11−12 июля с 17.00, 13 июля с 14.00. Сколько: от 6 рублей.

Но, без шуток, любителей скоротать вечерок за просмотром вокальных турниров под названием «Голос» ждет самый настоящий подарок — выступление иеромонаха Фотия, победителя четвертого сезона шоу. А людей, достаточно далеких от эстрадных баталий, предупреждаем: иеромонах Фотий и Нейромонах Феофан — разные люди, работающие в разных музыкальных форматах. Тот, кто пляшет под электронную музыку с балалайкой и медведем, — Феофан, и на фестивале послушать его не выйдет. А вот действующего иеромонаха и служителя православной церкви Фотия — вполне.

Иеромонах Фотий Где: ул. Ленина, 69 (Витебская областная филармония). Когда: 13 июля, 19.00. Сколько: от 10 рублей.

Рембрандт и эстонские художники



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Выставок на «Славянском базаре» ожидаемо много. И среди аутентичных экспозиций, посвященных, например, Евфросинье Полоцкой или обряду свадьбы Западного Полесья , можно отыскать и более актуальные и неожиданные варианты. И пускай сторонники национальной культуры и истории не обижаются — все-таки оригинальные работы Рембрандта в Беларуси увидишь не каждый день.

Оригиналы Рембрандта Где: ул. Ленина, 32 (Художественный музей). Когда: 19 июля, 22.00. Сколько: от 20 рублей.

Собственно говоря, это главная жемчужина выставочного «Славянского базара». Все 69 пластин с оттисками работ Рембрандта, которые были выполнены под строжайшим контролем самого художника, добрались до Беларуси прямиком из коллекции итальянки Элизы Моретти. Представленные шедевры позволяют взглянуть на творчество мастера ретроспективно, потому что датируются разными творческими периодами автора.

А если вы всей душой любите современное искусство и сердце так и просит чего-нибудь посвежее, рекомендуем заглянуть на выставку эстонской Международной художественной лаборатории. Там вам позволят взглянуть на работы мастеров самых разных национальностей и творческих методов — от миниатюр до художественных полотен и иллюстраций.

Выставка эстонской Международной художественной лаборатории Где: ул. Ленина, 36 (Витебский областной краеведческий музей). Когда: 12−23 июля. Сколько: 5 рублей для школьников, 10 рублей для взрослых.