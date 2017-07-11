Собеседование с ботом и работа вне офиса. HR и руководители рассказали, как мы будем трудиться в будущем

К 2020 году 7 из 10 сотрудников будут трудиться вне офиса, а нанимать их станут боты и программы искусственного интеллекта. Об этих и других ключевых тенденциях в работе с персоналом говорит международная аудиторско-консалтинговая сеть «Делойт».



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В исследовании «Делойт» участвовали более чем 10 тысяч руководителей компаний и HR-подразделений из 140 стран.

Боты могут вместо рекрутера связываться с кандидатом в социальной сети

Одна из ключевых тенденций в работе с персоналом — в том, что поиск и подбор персонала переходит в цифровую плоскость. Некоторым компаниям достаточно просто опубликовать вакансию на своей официальной странице в Facebook, и через час они получат несколько десятков резюме.

Все больше компаний используют ботов для коммуникации с соискателями, а более прогрессивные участники рынка внедряют программы искусственного интеллекта, которые вместо рекрутеров просматривают базы вакансий в поисках подходящих кандидатов.

— Мировое сообщество сейчас в один голос говорит о диджитализации бизнеса. О том, что искусственный интеллект уже очень скоро придет на смену многим профессиям, а автоботы могут заменить, например, первичный контакт рекрутера с кандидатом в социальной сети, — соглашается Ольга Подольская, HR Bussines Partner минского офиса разработки World of Tanks «Гейм Стрим». — И не исключено, что автобот сделает первую коммуникацию более успешной, ведь в логику его работы будет заложен психосемантический анализ профиля кандидата и в целом его социальный след в online.

6% опрошенных «Делойт» специалистов успешно применяют тесты на EQ (эмоциональный интеллект), геймификацию (игровые подходы) и симуляцию (моделирование реальной рабочей ситуации) для оценки потенциальных кандидатов.

Число работающих дистанционно сотрудников будет расти

66% участников опроса «Делойт» считают, что через 3−5 лет количество дистанционно работающих сотрудников, которые практически не присутствуют в офисе компании, существенно вырастет. При этом только половина респондентов предполагает, что в их компаниях созданы условия для эффективного управления такими ресурсами. Тенденция смещения в сторону удаленного режима работы наблюдается и в Беларуси.

— Однако в Беларуси юридически еще не закреплено понятие удаленной работы, — отмечает Юрий Веремейко, директор унитарного предприятия «Делойт Лигал». — Поэтому у многих компаний возникают сложности при оформлении работы сотрудников вне офиса. Такую проблему в определенной степени решает статья 304 Трудового кодекса. Хотя исторически она направлена на регулирование совершенно иных отношений, в ней предусмотрено положение о сотрудниках-надомниках. Эта статья имеет еще советскую историю и в первую очередь направлена на регулирование трудовых правоотношений с лицами рабочих профессий, как правило, неквалифицированного труда. Применение данной статьи для регулирования труда высококвалифицированных дистанционных работников является скорее вынужденной мерой.

Юрий Веремейко предполагает, что в будущем в ТК придется внести изменения и

урегулировать именно дистанционную занятость.

Специалисты с особенностями развития могут формировать конкурентное преимущество компании

Еще один тренд заключается в том, что компании начинают рассматривать специалистов с особенностями развития наравне с остальными. Если привлекать их к работе в сферах, где они наиболее успешны, можно сформировать конкурентное преимущество компании. С этим утверждением согласны 78% участников исследования «Делойта». Так, в Нидерландах и в России несколько компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, сформировали целый отдел, в котором работают сотрудники с аутизмом. Подобное решение оправдано тем, что люди с такой особенностью могут сосредотачиваться на решении поставленных задач намного лучше других.