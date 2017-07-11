Торговая сеть «Рублевский» с сегодняшнего дня будет контролировать цены на некоторые категории товаров, чтобы их стоимость не превышала средней по стране, указанной в отчетах Белстата. Представители ритейлера говорят, что привязка к официальной статистике — это не временная акция, а переход на новый формат ценообразования.





Под «статистический контроль» попадут не все товары — лишь популярные позиции в сети «Рублёвский», в том числе социально значимые товары. В списке на июль — порядка 81 позиции. Чтобы цены на них всегда оставались ниже рыночных, стоимость каждого продукта будут сверять с усредненными данными из ежемесячных отчетов Белстата. Пересматривать цены на продукты будут по мере необходимости в 10-х числах месяца — сразу после появления свежих данных по стране и регионам.

Представители сети уточняют, что «контролируемая корзина» будет формироваться в зависимости от спроса на продукты. Позиции собираются менять, если какой-то товар определенного производителя не пользуется спросом, несмотря на цены ниже средних Белстата.

Товары, которые попадут в выборку, будут отмечены специальным знаком. Таблицы с ценами на конкретные товары в сравнении со среднерыночными будут размещать в открытом доступе на сайте ритейлера .

Стоит отметить, что и в других сетях некоторые товары из выборки «Рублевского» стоят дешевле средней цены, указанной в официальной статистике. Так, по данным Белстата, средняя цена литра кефира составляет 1,19 рубля. В сети «Рублевский» обезжиренный кефир «Беллакт» продают по 0,94 рубля, то есть на 21% дешевле средней цены. В других крупных торговых сетях в Минске аналогичный продукт можно купить по 1,11 рубля или 1,06 рубля — то есть дороже, чем в «Рублевском», но все-таки дешевле средней цены Белстата. Аналогичная ситуация — с ячменной перловой крупой. Средняя цена продукта по данным Белстата 0,99 рублей, при этом крупа марки «Столичная Мельница» № 1 стоит 0,87 рубля в «Рублевском», 0,93 и 0,91 рубля в других торговых сетях. Цельное пастеризованное молоко по данным Белстата в Беларуси продается по средней цене 1,23 рубля. В «Рублевском» молоко «Беллакт» 2,5% обходится в 1,09 рубля, а в других торговых сетях — по 1,08 рубля и 1,18 рубля.

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