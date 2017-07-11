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Беларусть примет участие в Армейских международных играх

12.07.2017 14:06 — Разное | Ежедневник  
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Беларусть примет участие в Армейских международных играх

фото: Bastion-opk.ru

Более 3,5 тысячи военных из 29 стран примут участие в Армейских международных играх (АрМИ-2017).

Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

"За право называться настоящими асами управления боевой техникой, самыми слаженными и сплоченными экипажами и подразделениями, самыми быстрыми и точными стрелками вступят в борьбу 134 команды. Более 3,5 тыс. военнослужащих из 29 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки", - сказали в ведомстве.

АрМИ-2017 состоят из 28 конкурсов по различным видам военно-технических специальностей. Игры пройдут с 29 июля по 12 августа в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Китае.

 
 
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Более 3,5 тысячи военных из 29 стран примут участие в Армейских международных играх (АрМИ-2017).

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