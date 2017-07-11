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Снова ливни. Пять советов автолюбителям, как действовать, если ваш автомобиль затопило
По всей стране 11 июля
Совет 1: не теряйте времени в воде
Если заглохли в луже — не пытайтесь завести автомобиль. Выходите и ищите возможность вытащить автомобиль на сухое место — сделать это нужно как можно более оперативно. На заглохшей в луже машине вода медленно и неизбежно будет просачиваться в коробку передач, мосты, редукторы через сапуны. И даже в двигатель через масляный щуп может попасть губительная влага. Это же касается ситуации, когда затопило оставленный во дворе автомобиль.
Совет 2: двигатель — не заводить
Машину вытащили из воды? Прекрасно! Но не спешите заводить машину. Поднимите капот, откройте корпус воздушного фильтра и проверьте, нет ли там воды. Этот же совет актуален, если затопило стоящий автомобиль. Если сами не уверены в том, что в двигателе нет воды, лучше отправиться на СТО — на эвакуаторе. Возможно, понадобится полная разборка двигателя. Но это все равно дешевле, чем «лечить» его после гидроудара. Там же, на сервисе, лучше поменять масло во всех агрегатах, до которых доставала вода.
Совет 3: отключите электричество
Если синоптики прогнозируют ливни, можно предварительно снять клеммы с аккумуляторов. А при возможности даже забрать батарею домой. Самая большая опасность при затоплении — попадание воды в ЭБУ (блок управления двигателем) и блок предохранителей. Если машину все же «искупали», эти элементы следует просушить особо тщательно.
Совет 4: берегите салон
Если вода проникла в салон выше уровня подушки сидений — это катастрофа. Все, что ниже, относительно несложно просушить. Приготовьтесь к тому, что больше всего пострадает обивка салона — дверные карты, накладки на центральном тоннеле. Скорее всего, эти элементы придется заменить. Если машина простояла в воде достаточно долго, возможно, потребуется купить и новые кресла. Но зачастую даже после замены всех промокших элементов в салоне остается неприятный запах. Который полностью истребить практически невозможно. Иногда проще продать автомобиль. На запчасти.
Совет 5: помойте кузов
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AUTO.TUT.BY собрал самые полезные советы для тех автомобилистов, чьё авто подтопило во время ливня.
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