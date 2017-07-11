Снова ливни. Пять советов автолюбителям, как действовать, если ваш автомобиль затопило

По всей стране 11 июля прошли проливные дожди и грозы . Некоторые населенные пункты оказались подтоплены, дороги разрушены, а машины в Солигорске, Слуцке, Гродно и вовсе поплыли. И пока часть автомобилистов помогают друг другу найти утерянные номерные знаки, AUTO.TUT.BY подготовил полезные советы для тех, чей автомобиль затопило.

Совет 1: не теряйте времени в воде





Если заглохли в луже — не пытайтесь завести автомобиль. Выходите и ищите возможность вытащить автомобиль на сухое место — сделать это нужно как можно более оперативно. На заглохшей в луже машине вода медленно и неизбежно будет просачиваться в коробку передач, мосты, редукторы через сапуны. И даже в двигатель через масляный щуп может попасть губительная влага. Это же касается ситуации, когда затопило оставленный во дворе автомобиль.

Совет 2: двигатель — не заводить





Машину вытащили из воды? Прекрасно! Но не спешите заводить машину. Поднимите капот, откройте корпус воздушного фильтра и проверьте, нет ли там воды. Этот же совет актуален, если затопило стоящий автомобиль. Если сами не уверены в том, что в двигателе нет воды, лучше отправиться на СТО — на эвакуаторе. Возможно, понадобится полная разборка двигателя. Но это все равно дешевле, чем «лечить» его после гидроудара. Там же, на сервисе, лучше поменять масло во всех агрегатах, до которых доставала вода.

Совет 3: отключите электричество





Если синоптики прогнозируют ливни, можно предварительно снять клеммы с аккумуляторов. А при возможности даже забрать батарею домой. Самая большая опасность при затоплении — попадание воды в ЭБУ (блок управления двигателем) и блок предохранителей. Если машину все же «искупали», эти элементы следует просушить особо тщательно.

Совет 4: берегите салон







Если вода проникла в салон выше уровня подушки сидений — это катастрофа. Все, что ниже, относительно несложно просушить. Приготовьтесь к тому, что больше всего пострадает обивка салона — дверные карты, накладки на центральном тоннеле. Скорее всего, эти элементы придется заменить. Если машина простояла в воде достаточно долго, возможно, потребуется купить и новые кресла. Но зачастую даже после замены всех промокших элементов в салоне остается неприятный запах. Который полностью истребить практически невозможно. Иногда проще продать автомобиль. На запчасти.

Совет 5: помойте кузов





Обычная вода не столь губительна, как песчано-соляная смесь зимой, но все же если автомобиль «искупался» в грязной луже, можно уделить немного внимания кузову. Если машина натуральным образом плавала в воде, кузов мог повредиться о столбы и другие автомобили. В скрытые полости кузова может забиться мусор или песок. Так что после схода воды нужно осмотреть кузов со всех сторон, после чего обязательно свозить автомобиль на мойку, предварительно выполнив совет № 2.