Пятиминутка хорового пения и дискотека на обед. Как немцы отдыхают на работе и почему это важно

С утра до вечера — напряженная работа. За обедом — деловая беседа с коллегами, партнером по бизнесу или начальником. Перед сном — просмотр служебных электронных сообщений. Люди — особенно работающие за компьютером — нередко забывают о том, что уже через 60−90 минут непрерывной работы концентрация снижается, и необходимо устраивать себе небольшой перерыв. Однако есть и такие, кто игнорирует перерывы. Эксперты в области здравоохранения бьют в связи с этим тревогу.



Фото: Reuters

Не без последствий для здоровья

Как отмечает мюнхенский психолог и консультант в сфере менеджмента Луи Левитан (Louis Lewitan), человеку нельзя трудиться без перерыва — иначе он просто выдохнется. «Чтобы автомобиль ездил, ему необходимо горючее, также и наш организм периодически требует заправки энергией», — говорит он в интервью онлайн-изданию Sueddeutsche.de. Такого же мнения и немецкий ученый, специалист в сфере бизнес-образования и исследователь времени Карлхайнц Гайслер (Karlheinz Geißler). Ритмичность природных процессов однозначно показывает: отдых необходим для всего — в том числе, и для человеческого организма, подчеркивает эксперт.

Согласно итогам исследования, проведенного одним из подразделений больничной кассы BKK, в Германии лишь каждый четвертый офисный работник позволяет себе паузу для отдыха или перерыв на обед. На постоянный стресс жалуются 86 процентов респондентов. Последствия очевидны: 34 миллиона немцев страдают бессонницей, а синдром эмоционального выгорания стал распространенным заболеванием среди офисных работников.

Стресс на работе чреват тяжелыми последствиями для здоровья

По данным больничной кассы DAK, еще никогда до сих пор в стране не было зарегистрировано столько случаев оформления больничного по причине психических болезней, сколько фиксируется сейчас. Согласно оценкам Федерального ведомства по охране труда и производственной медицине, для немецких фирм это оборачивается убытками в размере 9,5 миллиарда евро в год.

Оздоровительные программы

Тревожный тренд без внимания немецких работодателей не остается: многие фирмы увеличивают инвестиции в программы, направленные на сохранение здоровья сотрудников: при концернах создаются бесплатные оздоровительные центры, открываются фитнес-студии, массажные кабинеты, проводятся курсы по медитации, предлагаются сеансы светотерапии. В некоторых компаниях во время рабочего дня проводятся пятиминутки коллективного хорового пения: как показывают медицинские исследования, это способствует укреплению нервной системы.

Все популярнее становятся обеденные перерывы в формате дискотеки, когда производственная столовая превращается в место, где можно и перекусить и освежиться прохладительным напитком. Отличное настроение и заряд бодрости после такой паузы гарантированы.

В некоторых компаниях, с оглядкой на американский тренд, есть даже должность «менеджера хорошего настроения» (Chief Happiness Officer), в компетенции которого разработка программ мероприятий, нацеленных на поддержание и улучшение психического и физического здоровья сотрудников.

Идеальная пауза

Индустрия, специализирующаяся на профилактике профессионального стресса, сейчас процветает. 43 миллиарда долларов в год расходуется в настоящее время во всем мире на реализацию программ корпоративного велнеса. К 2020 году эта цифра должна увеличиться до 55 миллиардов. Немецкие компании выделяют на подобные мероприятия в пересчете примерно три миллиарда долларов в год. Таковы сведения, представленные в последнем отчете международной некоммерческой организации Institute Global Wellness.

По поводу того, какой должна быть идеальная пауза-пятиминутка для отдыха, мнения экспертов разнятся. Одни считают, что оптимальный вариант — немного подремать или помедитировать несколько минут с закрытыми глазами. Другие рекомендуют использовать это время для энергичной гимнастики. Есть и такие, кто советует написать какой-нибудь небольшой текст от руки — например, рассказать в нем о планах на день или на ближайший отпуск. Но буквально все сходятся в одном: во время перерыва нужно сделать все для того, чтобы полностью отключиться от работы.

Право на отдых — одно из важнейших в немецком трудовом законодательстве. Однако, как указывает гамбургский эксперт Карола Кляйншмидт (Carola Kleinschmidt), специалист в сфере профилактики синдрома эмоционального выгорания, воспользоваться им не всегда просто. По ее словам, тут многое зависит от руководства: если начальник своим примером показывает, что он «горит» на работе и в паузах не нуждается, то и не всякий подчиненный решится лишний раз устроить себе перерыв.