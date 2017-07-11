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Тюнинг-ателье Novitec впервые доработало электромобиль - это Tesla Model X

12.07.2017 14:40 — Разное | Tut.by  
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Немецкая фирма Novitec, известный доводчик роскошных автомобилей и «породистых» итальянских спорткаров Ferrari и Lamborghini, решило обратить свои взоры на электрокар. Первенцем стал кроссовер Tesla Model X.


Для него немцы подготовили солидный пакет доработок. Разумеется, он включает традиционный в таких случаях обвес из углеродистого волокна, делающий облик Model X еще агрессивнее — на переднем бампере появился сплиттер, а на корме выдвижной задний спойлер и элемент диффузора.


Специально для кроссовера в Novitec совместно с американской компанией Vossen создали оригинальный комплект кованых 22-дюймовых колесных дисков, доступных в 72 различных цветовых вариантах. А еще для калифорнийской «электрички» предлагаются карбон-керамические тормозные механизмы.


Салон Model X в Novitec предлагают освежить с помощью кожи и алькантары. О доработках по части техники ничего не сообщается — по всей видимости, электрическую начинку Model X тюнинигаторы оставили нетронутой.

 
 
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Знаменитое тюнинг-ателье взялось за доработку электрокара Tesla Model X.

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