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В сентябре может быть налажено прямое авиасообщение между Минском и Кишиневом
12.07.2017 14:46 — Разное | Ежедневник
фото: Reliableflightreviews.com
Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сегодня на встрече президента Молдовы Игоря Додона с представителями белорусского бизнеса.
"Сейчас самолетом в Кишинев можно добраться только через Киев или Москву. Прорабатываем вопрос, чтобы к сентябрю найти решение по авиасообщению. Это даст возможность и работать бизнесу, и перехватить транзитные потоки, и развивать туризм", - цитирует Русого
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Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сегодня на встрече президента Молдовы Игоря Додона с представителями белорусского бизнеса.
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