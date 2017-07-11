В сентябре может быть налажено прямое авиасообщение между Минском и Кишиневом

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Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сегодня на встрече президента Молдовы Игоря Додона с представителями белорусского бизнеса.

"Сейчас самолетом в Кишинев можно добраться только через Киев или Москву. Прорабатываем вопрос, чтобы к сентябрю найти решение по авиасообщению. Это даст возможность и работать бизнесу, и перехватить транзитные потоки, и развивать туризм", - цитирует Русого БЕЛТ А.