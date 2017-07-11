ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В сентябре может быть налажено прямое авиасообщение между Минском и Кишиневом

12.07.2017 14:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В сентябре может быть налажено прямое авиасообщение между Минском и Кишиневом

фото: Reliableflightreviews.com

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сегодня на встрече президента Молдовы Игоря Додона с представителями белорусского бизнеса.

"Сейчас самолетом в Кишинев можно добраться только через Киев или Москву. Прорабатываем вопрос, чтобы к сентябрю найти решение по авиасообщению. Это даст возможность и работать бизнесу, и перехватить транзитные потоки, и развивать туризм", - цитирует Русого БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сегодня на встрече президента Молдовы Игоря Додона с представителями белорусского бизнеса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тюнинг-ателье Novitec впервые доработало электромобиль - это Tesla Model X
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика