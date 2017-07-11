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Белорус Василевский не смог пробиться в полуфинал парного разряда Уимблдона

12.07.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Андрей Василевский вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо не смогли выйти в полуфинал парного разряда на Уимблдоне.

Матч против хорватов Николы Мектича и Франко Шкугора начался 11 июля, однако из-за непогоды был прерван в третьем сете при счете 7:6 (10:8), 4:6, 1:1 (30:30).

Сегодня встреча была доиграна. Поединок проходил в напряженной борьбе, но завершился поражением белоруса и чилийца — 7:6 (10:8), 4:6, 6:7 (5:7), 5:7. Общая продолжительность игры — 3 часа 10 минут.

26-летний Андрей Василевский является дебютантом основной сетки турниров «Большого шлема».

Его напарник Ханс Подлипник-Кастильо прежде трижды выступал на таком уровне, в 2016 году добравшись до 2-го круга парного разряда Уимблдона, а на Australian Open и US Open выбыл в 1-м раунде.

Накануне белорус Максим Мирный завершил выступление в парном разряде Уимблдона на четвертьфинальной стадии. Вместе с поляком Марцином Матковским они проиграли австрийско-хорватскому дуэту Оливер Марах / Мате Павич, которые посеяны под 16-м номером — 5:7, 2:6, 2:6.

В 2003 году Максим Мирный в паре с индийцем Махешем Бхупати дошел до финала парного Уимблдона. Еще трижды с разными партнерами белорус добирался до полуфинала (2001, 2005, 2016).

Максим Мирный на Уимблдоне продолжает выступление еще и в смешанном разряде. В 1/8 финала вместе с россиянкой Екатериной Макаровой белорус сыграет сегодня против британского дуэта Джоселин Рае / Кен Скупски.

В 1998 году в паре с Сереной Уильямс Максим Мирный выиграл финал микста Уимблдонского турнира.

 
 
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Белорусский теннисист Андрей Василевский вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо не смогли выйти в полуфинал парного разряда на Уимблдоне.

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