Гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» с переменным успехом завершили четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь». Экипаж под управлением Александра Василевского пришел восьмым, тогда как МАЗ Сергея Вязовича влетел в овраг, из-за чего финишировал на 14-м месте, рассказали в «МАЗ-СПОРТавто».



Фото: Agt

Казахский этап, разделенный на два отрезка, не предвещал приключений: преимущественно прямая трасса вдоль степи казалась легким испытанием для пилотов. Однако неожиданно выпавший дождь превратил её в полосу препятствий. У конкурентов начала отказывать техника — экипаж голландца Мартена ван ден Бринка сошел с гонки.

Сложности возникли и у экипажа Сергея Вязовича, который не заметил преграду и влетел в глубокий овраг. Машина легла на бок и пролежала больше двух часов, пока не подоспел экипаж под управлением Алексея Вишневского. Он и помог грузовику встать на колеса, после чего тот продолжил гонку. В результате белорусский экипаж показал 14-е время — 6 часов 45 минут. Отставание от победителя заезда — чеха Мартина Коломы — составило 3 часа. В генеральной классификации Сергей Вязович идет 11-м, проигрывая лидеру гонки 3 часа 49 минут.



Фото: Agt

Тем временем Александр Василевский преодолел спецучасток без происшествий. Его время — 4 часа 9 минут, гандикап — почти 24 минуты. Это позволило экипажу занять восьмое место на этапе и в общем зачете. От лидера гонки его отделяют 2 часа 18 минут.

МАЗ Алексея Вишневского добрался до финиша на 12-й позиции, потратив на трассе 6 часов 21 минуту — на 2 часа 35 минут больше чеха. В турнирной таблице белорусский экипаж поднялся на 13-е место — организаторы списали ему большую часть штрафного времени. Теперь он проигрывает лидеру гонки 7 часов 5 минут.



Фото: Agt

«С одной стороны, четвертый этап сложился для нас неблагополучно, поскольку мы потратили на нeм много времени, с другой — техника показала себя с лучшей стороны. Как только мы поставили ее на колеса, машина поехала без капризов — чем не доказательство надежности МАЗов. Постараемся компенсировать потерянные часы на следующих этапах», — отметил лидер команды Сергей Вязович.

Пятый спецучасток станет одним из самых протяженных в ралли-рейде — более 484 км. Наибольшие сложности он будет представлять для штурманов, которым предстоит оперативно ориентироваться в бескрайних степях.

Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».