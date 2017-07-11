ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На "Шелковом пути" белорусские МАЗы упали в овраг, но сумели подняться и продолжить гонку

12.07.2017 15:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» с переменным успехом завершили четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь». Экипаж под управлением Александра Василевского пришел восьмым, тогда как МАЗ Сергея Вязовича влетел в овраг, из-за чего финишировал на 14-м месте, рассказали в «МАЗ-СПОРТавто».


Фото: Agt

Казахский этап, разделенный на два отрезка, не предвещал приключений: преимущественно прямая трасса вдоль степи казалась легким испытанием для пилотов. Однако неожиданно выпавший дождь превратил её в полосу препятствий. У конкурентов начала отказывать техника — экипаж голландца Мартена ван ден Бринка сошел с гонки.

Сложности возникли и у экипажа Сергея Вязовича, который не заметил преграду и влетел в глубокий овраг. Машина легла на бок и пролежала больше двух часов, пока не подоспел экипаж под управлением Алексея Вишневского. Он и помог грузовику встать на колеса, после чего тот продолжил гонку. В результате белорусский экипаж показал 14-е время — 6 часов 45 минут. Отставание от победителя заезда — чеха Мартина Коломы — составило 3 часа. В генеральной классификации Сергей Вязович идет 11-м, проигрывая лидеру гонки 3 часа 49 минут.


Фото: Agt

Тем временем Александр Василевский преодолел спецучасток без происшествий. Его время — 4 часа 9 минут, гандикап — почти 24 минуты. Это позволило экипажу занять восьмое место на этапе и в общем зачете. От лидера гонки его отделяют 2 часа 18 минут.

МАЗ Алексея Вишневского добрался до финиша на 12-й позиции, потратив на трассе 6 часов 21 минуту — на 2 часа 35 минут больше чеха. В турнирной таблице белорусский экипаж поднялся на 13-е место — организаторы списали ему большую часть штрафного времени. Теперь он проигрывает лидеру гонки 7 часов 5 минут.


Фото: Agt

«С одной стороны, четвертый этап сложился для нас неблагополучно, поскольку мы потратили на нeм много времени, с другой — техника показала себя с лучшей стороны. Как только мы поставили ее на колеса, машина поехала без капризов — чем не доказательство надежности МАЗов. Постараемся компенсировать потерянные часы на следующих этапах», — отметил лидер команды Сергей Вязович.

Пятый спецучасток станет одним из самых протяженных в ралли-рейде — более 484 км. Наибольшие сложности он будет представлять для штурманов, которым предстоит оперативно ориентироваться в бескрайних степях.

Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» с переменным успехом завершили четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь». Экипаж под управлением Александра Василевского пришел...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пятиминутка хорового пения и дискотека на обед. Как немцы отдыхают на работе и почему это важно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика