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Пуск ракеты-"убийцы авианосцев" сняли на видео
Минобороны России на собственном канале YouTube
Учебная цель была поражена. Кроме стрельбы подводники выполнили более десятка различных боевых упражнений. Подобные «Томску» субмарины предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений. Их главное оружие — сверхзвуковые семитонные ракеты «Гранит», которых на борту лодки 24 штуки.
П-700 может снабжаться как полубронебойной (фугасно-проникающей) боевой частью весом в 584−750 кг, так и тактической, ядерной, эквивалентом до 500 килотонн.
Сбить П-700 довольно сложно, кроме того, что она летит к цели на малой высоте, ракета имеет и средства противодействия атакующим ее противоракетам. Уничтожив главную цель в корабельной группе, оставшиеся ракеты атакуют другие корабли ордера, исключив возможность поражения двумя ракетами одной и той же цели.
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Ракета П-700 может снабжаться как полубронебойной (фугасно-проникающей) боевой частью весом в 584−750 кг, так и тактической, ядерной, эквивалентом до 500 килотонн.
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