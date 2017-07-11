Минобороны России на собственном канале YouTube опубликовало видео пуска крылатой ракеты П-700 комплекса «Гранит» с борта атомного подводного крейсера «Томск» проекта 949А «Антей». Стрельба велась из подводного положения по наземной мишенной позиции на полигоне Кура в Камчатском крае.

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Учебная цель была поражена. Кроме стрельбы подводники выполнили более десятка различных боевых упражнений. Подобные «Томску» субмарины предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений. Их главное оружие — сверхзвуковые семитонные ракеты «Гранит», которых на борту лодки 24 штуки.

П-700 может снабжаться как полубронебойной (фугасно-проникающей) боевой частью весом в 584−750 кг, так и тактической, ядерной, эквивалентом до 500 килотонн.

При стрельбе на дальность больше 100 км П-700 поднимается на высоту до 17 000 м, что помогает обнаружить нужную цель, и затем снижается перед атакой. В полете ракеты обмениваются информацией о целях, сами распределяют и классифицируют по важности цели, выбирают тактику атаки и план ее проведения.

Сбить П-700 довольно сложно, кроме того, что она летит к цели на малой высоте, ракета имеет и средства противодействия атакующим ее противоракетам. Уничтожив главную цель в корабельной группе, оставшиеся ракеты атакуют другие корабли ордера, исключив возможность поражения двумя ракетами одной и той же цели.