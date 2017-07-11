Снова оранжевый: в четверг в Беларуси опять ливни и грозы

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Синоптики снова объявили штормовое предупреждение в Беларуси, на этот раз на четверг 13 июля – в республике опять ожидаются грозы с сильными ливнями, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Накануне по территории страны прошел грозовой фронт, который принес с собой обильные осадки и шквалистый ветер: в ряде регионов страны были зафиксированы повреждения кровель и линий электропередачи, подтопления улиц и частных подворий.

"В четверг ночью по западу Беларуси, а днем – на большей части территории ожидаются грозы", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что днем усилится ветер – его порывы будут достигать скорости от 15 до 20 м/с, местами ливневые дожди будут сопровождаться градом.

В Минске в четверг также ожидается гроза с ливнем, шквалистый ветер.

В связи со сложными погодными условиями Гидромет на 13 июля объявил по всей стране оранжевый уровень опасности.

Минск пережил грозу, в области без света остались более 4 тысяч домов>>