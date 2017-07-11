Очередникам Минска предлагают 10 арендных квартир и пять комнат в коммуналках

Районные администрации предлагают своим очередникам арендное жилье.

В Центральном районе квартир довольно много:

— двухкомнатная № 69 площадью 44,5 кв. метра в доме № 4 по ул. Азизова (квартира благоустроенная, расположена на 1-ом этаже 5-ти этажного дома). Арендная плата составит 245 рублей;

— трехкомнатная № 23 площадью 58,6 кв. метра в доме № 70 по ул. Каховская (квартира благоустроенная, расположена на 1-ом этаже 5-ти этажного дома). Платить за нее надо будет 323 рубля;

— комната жилой площадью 11,8 кв. метра в пятикомнатной квартире № 13 (ком.67) в доме № 15 по ул. Гая (расположена на 2-м этаже 5-ти этажного дома). Арендная плата составит 103 рубля;

— комната жилой площадью 11,5 кв. метра в шестикомнатной квартире № 18 (ком.95) в доме № 15 по ул. Гая (расположена на 4-м этаже 5-ти этажного дома). Арендная плата — 91 рубль;

— комната жилой площадью 12,2 кв. метра в пятикомнатной квартире № 28 (ком.150) в доме № 15 по ул. Гая (расположена на 4-м этаже 5-ти этажного дома). Плата составит 92 рубля;

— двухкомнатная квартира № 2 площадью 42,5 кв. метра в доме № 14 по ул. Гастелло (квартира благоустроенная, расположена на 1-ом этаже). Плата составит 234 рубля;

— двухкомнатная № 43 площадью 44,9 кв. метра в доме № 25 по ул. Осипенко (квартира благоустроенная, расположена на 1-ом этаже). Плата составит 247 рублей.

Заявления принимает служба «Одно окно» администрации района (ул.Мельникайте, 6) по 24 июля включительно.

По 25 июля принимают заявления на комнату площадью 12 кв. метров в четырехкомнатной квартире № 515 в доме № 12 по ул. Заславская (расположена на 1-м этаже 9-ти этажного дома). Платить за нее надо будет 126 рублей.

Для первоочередников района есть:

— однокомнатная квартира № 28 площадью 30,5 кв. метра в доме № 4 по пер. Нововиленский (квартира благоустроенная, расположена на 1-ом этаже 3-ех этажного дома). Платить за нее надо будет 33 рубля.

— однокомнатная № 467 площадью 36,3 кв. метра в доме № 4, корпус 1 по ул. Леси Украинки (квартира благоустроенная, расположена на 14-ом этаже 14-ти этажного дома). Платить надо будет 40 рублей.

Заявления принимает служба «Одно окно» администрации района (ул.Мельникайте, 6) по 24 июля.

В Московском районе очередникам предлагают две комнаты в трехкомнатной квартире № 46 площадью в доме № 8 по ул. Московская.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10) по 18 июля включительно.

В Первомайском районе для первоочередников есть:

— двухкомнатная квартира № 100 площадью 60 метров в доме № 43А по ул. Франциска Скорины. Платить за нее надо будет 279 рублей.

— однокомнатная № 21 площадью 42,8 кв. метра в доме № 43 по ул. Франциска Скорины. Плата составит 196 рублей.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района г. Минска (пер. К. Чорного, 5) по 25 июля.

Обычным очередникам района предлагают однокомнатную квартиру площадью 30 кв. метров (квартира благоустроенная, расположена на 2-ом этаже 5-ти этажного дома, материал стен кирпич) по ул. Калиновского, д. 21. Платить за нее надо будет 139 рублей.

В этом же доме есть еще одна «однушка» площадью 35 метров. Плата за нее составит 162 рубля.

На ул. Седых, д. 26, есть однокомнатная квартира площадью 32,1 кв. метра. Платить за нее надо будет 147 рублей.

На ул. Шугаева, д. 9, сдают однокомнатную квартиру площадью 37,5 кв. метра. Арендная плата составит 172 рубля.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района г. Минска (пер. К. Чорного, 5) по 26 июля.