Вино, молоко и мороженое. Беларусь и Молдова обсудили перспективы совместных производств

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«Мы предоставим все преференции и готовы на любые варианты», - пообещал вице-премьер Беларуси Михаил Русый во время встречи президента Молдовы с белорусскими бизнес-кругами.

Беларусь и Молдова обсуждают создание совместных производств молока, детского питания и вин. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сегодня на встрече президента Молдовы Игоря Додона с представителями белорусского бизнеса, передает БЕЛТА .

"Обсуждается создание в Молдове совместного производства молока. Мы сейчас вносим предложение по детскому питанию, чтобы использовать продукты, которые выращиваются в Молдове, но не растут у нас, и не закупать их в третьих странах. Мы готовы рассмотреть и создание завода по переработке или розливу и производству вин высокого качества в Беларуси. Мы предоставим все преференции и готовы на любые варианты. Ведется проработка производства мороженого", - рассказал Михаил Русый.

По мнению вице-премьера, в Молдове нужно открыть торговый дом Беларуси, а в Беларуси - торговый дом Молдовы. Это хороший формат работы, который позволит обеспечить доступность белорусских товаров, считает он.

Беларусь и Молдова намерены в ближайшие два-три года увеличить взаимный товарооборот до 400 млн долларов. При этом Беларусь рассчитывает нарастить свой экспорт на 20-30%. Для этого подготовлена дорожная карта, дважды в год проблемные вопросы будут обсуждаться на уровне межправкомиссии.

