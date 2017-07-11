|
Минское "Динамо" начнет новый сезон КХЛ 23 августа, одна из игр может пройти на открытом воздухе
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь нового, десятого по счету, сезона турнира.
В турнире примут участие 27 команд. По сравнению с прошлым чемпионатом лигу покинули загребский «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург». В Западной конференции сыграют 13 команд, в Восточной — 14.
Минчане попали в дивизион Боброва, где компанию им составят хельсинкский «Йокерит», братиславский «Слован», рижское «Динамо», питерский СКА и московский «Спартак».
21 августа сезон откроется матчем СКА — ЦСКА, а минчане первую встречу проведут 23 августа дома против «Йокерита». Серия игр в «Минск-Арене» продолжится поединками с «Витязями» (25 августа) и московским ЦСКА (27 августа).
Как сообщает
Всего команды проведут по 56 встреч. Полный календарь можно найти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь нового, десятого по счету, сезона турнира.
|
Архив (Разное)
Комментарии