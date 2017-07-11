Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь нового, десятого по счету, сезона турнира.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В турнире примут участие 27 команд. По сравнению с прошлым чемпионатом лигу покинули загребский «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург». В Западной конференции сыграют 13 команд, в Восточной — 14.

Минчане попали в дивизион Боброва, где компанию им составят хельсинкский «Йокерит», братиславский «Слован», рижское «Динамо», питерский СКА и московский «Спартак».

21 августа сезон откроется матчем СКА — ЦСКА, а минчане первую встречу проведут 23 августа дома против «Йокерита». Серия игр в «Минск-Арене» продолжится поединками с «Витязями» (25 августа) и московским ЦСКА (27 августа).

Как сообщает «Чемпионат.ком» , одна из игр между рижским и минским «Динамо» в Латвии может пройти на открытом воздухе.

Всего команды проведут по 56 встреч. Полный календарь можно найти тут .