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В Брестском районе перевернулся молоковоз

12.07.2017 15:44 — Разное | Tut.by  
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12 июля около 13.00 на дороге Н133 «Брест — Каменица-Жировецкая» перевернулся молоковоз, сообщили в ГАИ региона.


По предварительной версии 58-летний водитель транспортного средства не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся. Водитель не пострадал.


По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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