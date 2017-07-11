В Брестском районе перевернулся молоковоз

12 июля около 13.00 на дороге Н133 «Брест — Каменица-Жировецкая» перевернулся молоковоз, сообщили в ГАИ региона.





По предварительной версии 58-летний водитель транспортного средства не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся. Водитель не пострадал.





По факту ДТП проводится проверка.