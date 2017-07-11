|
Крупнейший в истории айсберг откололся от ледника в Антарктиде
12.07.2017 16:14 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Айсберг весит триллион тонн и имеет площадь почти 6 тысяч квадратных километров. По оценкам исследователей, это может привести к потере десятой части материка.
Часть западного ледника Ларсен С — самого большого из шельфовых ледников Антарктиды — отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ученых, месяцами следивших за растущей во льду трещиной, сообщает
"Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля, когда часть ледника Ларсен С площадью 5,8 тысячи квадратных километров, наконец, отделилась", — сообщили в Университете Суонси в Уэльсе.
Ранее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника.
Ледник Ларсена изначально состоял из трех — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C. За последние полвека температура на Антарктическом полуострове выросла на 2,5 градуса по Цельсию. Изменение климата привело к тому, что в 1995 году Ларсен А площадью 4000 квадратных километров был полностью разрушен. В начале 2000-х от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч километров. В декабре прошлого года НАСА получила снимки с самолетов, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров. В этом году она стремительно росла и к июлю увеличилась до 200 километров в длину. Масса льда здесь может достигать триллиона тонн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Айсберг весит триллион тонн и имеет площадь почти 6 тысяч квадратных километров. По оценкам исследователей, это может привести к потере десятой части материка.
|
Архив (Разное)
Комментарии