Крупнейший в истории айсберг откололся от ледника в Антарктиде

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Айсберг весит триллион тонн и имеет площадь почти 6 тысяч квадратных километров. По оценкам исследователей, это может привести к потере десятой части материка.

Часть западного ледника Ларсен С — самого большого из шельфовых ледников Антарктиды — отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ученых, месяцами следивших за растущей во льду трещиной, сообщает РИА Новости .

"Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля, когда часть ледника Ларсен С площадью 5,8 тысячи квадратных километров, наконец, отделилась", — сообщили в Университете Суонси в Уэльсе.

Ранее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника.

Ледник Ларсена изначально состоял из трех — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C. За последние полвека температура на Антарктическом полуострове выросла на 2,5 градуса по Цельсию. Изменение климата привело к тому, что в 1995 году Ларсен А площадью 4000 квадратных километров был полностью разрушен. В начале 2000-х от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч километров. В декабре прошлого года НАСА получила снимки с самолетов, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров. В этом году она стремительно росла и к июлю увеличилась до 200 километров в длину. Масса льда здесь может достигать триллиона тонн.