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В России продано право на разработку последнего крупного месторождения

12.07.2017 16:07 — Разное | Ежедневник  
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В России продано право на разработку последнего крупного месторождения

фото: Riavesti.com

Компания «Роснефть» выиграла на аукционе лицензию на разработку последнего крупного месторождения в России — Эргинского.

Главным конкурентом «Роснефти» была rкомпания «Газпром нефть», пишет РБК.

Участники аукциона сделали 17 шагов, последний ход сделала «Роснефть», предложив за лицензию 20,07 млрд руб.

«Мы уверены, разработка будет иметь высокую рентабельность, поскольку участок недр имеет очень удачное расположение — вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений, что значительно снижает издержки», — прокомментировал итоги аукциона Донской.

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 году, его извлекаемые запасы оцениваются более чем в 100 млн т (по категориям С1 и С2). Это последнее из крупнейших разведанных месторождений на материковой части России, лицензия на которое до последнего времени находилась в нераспределенном фонде недр.

 

 
 
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Компания «Роснефть» выиграла на аукционе лицензию на разработку последнего крупного месторождения в России — Эргинского.

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