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В России продано право на разработку последнего крупного месторождения
12.07.2017 16:07 — Разное | Ежедневник
фото: Riavesti.com
Компания «Роснефть» выиграла на аукционе лицензию на разработку последнего крупного месторождения в России — Эргинского.
Главным конкурентом «Роснефти» была rкомпания «Газпром нефть», пишет
Участники аукциона сделали 17 шагов, последний ход сделала «Роснефть», предложив за лицензию 20,07 млрд руб.
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Компания «Роснефть» выиграла на аукционе лицензию на разработку последнего крупного месторождения в России — Эргинского.
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