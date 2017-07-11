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Солдат задержал в Минске хулигана, громившего тростью авто. ГАИ подарила герою билеты на Depeche Modе
В Минске на улице Лобанка 10 июля очевидцы
В момент происшествия младший сержант Сергей Яковлевский возвращался из городского увольнения и ждал транспорт на остановке с другом. Внимание Сергея привлек мужчина, который размахивал металлической палкой, громко кричал и нецензурно ругался. На все замечания мужчина не отреагировал и перешел дорогу на красный сигнал светофора.
— Я отлично понимал, что если его не остановить, он может кого-нибудь и покалечить. Мы с другом побежали за ним. За это время он успел свернуть в арку дома по улице Лобанка и разбить в одном из стоящих автомобилей лобовое стекло, а в другом — фары, — рассказал Сергей.
Заметив, что его преследуют, агрессивный прохожий запустил в военнослужащего своим «оружием». Сергей, улучив момент, бросился к мужчине, повалил его на землю и удерживал до приезда милиции, которую вызвали подбежавшие очевидцы. Позже AUTO.TUT.BY выяснил, что 47-летний мужчина находился под воздействием психотропов и «ловил мух».
За этот поступок ГАИ Минска вручила Сергею Яковлевскому благодарность и два билета на концерт Depeche Mode. Плюс ко всему парень получил дополнительные увольнительне дни.
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Солдат задержал в Минске хулигана, громившего тростью авто. ГАИ подарила герою билеты на Depeche Modе
В Минске на улице Лобанка 10 июля очевидцы задержали мужчину, который размахивал тростью и с силой бил по припаркованным автомобилям. Выяснилось, что не побоялся...
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