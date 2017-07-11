Как нас обманывают интернет-магазины и что делать, чтобы не попасться на уловки. Советы эксперта

Через пару месяцев в Беларуси планируют создать « черный список » интернет-магазинов, который даст покупателям возможность проверить онлайн-площадку, прежде чем совершить покупку. Однако чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов, необходимо самому знать о возможных схемах мошенничества. Михаил Мирутко, работающий в сфере интернет-торговли уже более 10 лет, обозначил для FINANCE.TUT.BY основные схемы обмана в интернете и рассказал, что нужно делать, чтобы не попасться на удочку.



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Мелкий обман: нечестные курьеры и хитрая гарантия

Гарантийные сроки. Часто магазины указывают гарантийный срок, дополняя его сервисным обслуживанием. Это когда сам ремонт бесплатный, но за необходимые запчасти надо платить. На некоторые изделия срок чистой гарантии — 12 месяцев, а сервисное обслуживание — еще 24 месяца.

Но есть и более серьезные нарушения. Есть техника, например, водонагреватели, где сроки гарантии на разные части изделия разные: на электронику — один год, а на бак — от трех до семи лет. В этом и заключается обман, так как продавцы часто указывают наибольший срок гарантии, ничего не уточняя.

Что можно посоветовать в таком случае? Во-первых, если гарантийный срок для вас важен, не поленитесь позвонить в сервисный центр и задать интересующие вопросы. Во-вторых, есть несколько способов увеличить заявленную гарантию. Ее можно купить, но есть и другой вариант. Некоторые производители в обмен на регистрацию в их системе дают дополнительные гарантийные годы. Также не забывайте о законодательстве: «В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены либо гарантийные сроки составляют менее двух лет, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки обнаружены в течение двух лет со дня передачи таких товаров потребителю» — говорится в законе «О защите прав потребителей».

Плата за доставку. Некоторые магазины не сообщают о платной доставке заранее, и для покупателей это становится неприятным сюрпризом. Часто этим грешат сами курьеры — магазины остаются в неведении. Поэтому, попав в такую ситуацию, не стесняйтесь позвонить в магазин и выяснить, действительно ли за доставку взимается дополнительная плата.

Обман «средней руки»: проплаченные отзывы, товар б/у под видом нового





Стоимость товара. Бывает, что в интернет-магазинах очень быстро меняются цены. Объяснить вам это могут по-разному: поставщик поднял цену, стоимость изменилась из-за курса доллара и т.д. Секрет в том, что многие магазины выставляют цены с помощью многочисленных программ-помощников. Те берут цифры из прайсов поставщиков и обычно настроены на минимальное предложение. Часто случается, что в момент когда вы делали заказ, товар по такой цене уже продали, и продавец ищет этот товар у поставщика с другой ценой.

Место сборки товара. Не совсем честные продавцы часто рассказывают про разные места сборки товара, тем самым увеличивая его стоимость. Ведь многие готовы переплатить, когда им предлагают на выбор товар российской или немецкой сборки. Надо понимать, что каждое изделие с конкретной маркировкой либо конкретная модель производится только в одном, но никак не в разных местах, поэтому, как только слышите «А вам чьей сборки?» — бросайте трубку, вас пытаются обмануть.

Уговоры купить другой товар. Многие торговые площадки предлагают возможность купить товар под заказ с периодом поставки в несколько недель. Случается такое: вам говорят, что возможна поставка с большим сроком ожидания, и сразу уточняют, зачем вам этот товар, ведь у него и качество не очень. И сразу же предлагают товар лучше, который есть на складе и его можно получить хоть сейчас. К сожалению, такой вид манипуляции все чаще используют не только мелкие ИП, но и довольно серьезные фирмы. Бороться с этим можно только жалуясь на торговые площадки и публикуя отзывы со скриншотами, записями разговора и т.д.

Рейтинг магазина. Часто магазины пишут отзывы и комментарии сами либо платят за это деньги. Или же отправляют СМС или звонят довольным клиентам с просьбой оценить работу магазина. Почему это обман? Звонят они крайне избирательно, тем самым искусственно увеличивая привлекательность своего магазина. Покупая товар известной марки, лучше не только изучить отзывы на тематических форумах, но позвонить или подъехать в сервисный центр и спросить мастера о количестве обращений по данной позиции.



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Б/у под видом нового и восстановленный товар. Например, покупатель пользовался утюгом, он у него сгорел. Но если утюг сохранил товарный вид, после замены сгоревшей детали он может опять оказаться «на витрине».

С восстановленным товаром все неоднозначно, так как есть несколько его видов. Во-первых, товар, восстановленный производителем. Когда товар попадает обратно изготовителю и он меняет все, с чем возникла проблема, фактически получается новая вещь, но, по законам Европы и США, она продается с уценкой. У нас же такие товары продают без уценки. Как определить, что товар восстановлен? Обычно он реализуется в простой коробке, без полиграфии и прочих надписей. Покупать или нет — решать вам. Вещь фактически новая, но продавать ее все же честнее с уценкой.

Второй вариант: товар, восстановленный самим продавцом. Вот тут действительно есть шанс наткнуться на некачественный продукт. Некоторые продавцы скупают по магазинам и сервисным центрам возвращенные товары, которые можно починить, и затем продают чуть дешевле рыночной цены. Если вы не хотите целенаправленно приобрести такой товар, избежать обмана вам поможет внимательность и логика: цена хорошей новой вещи не может существенно отличаться от средней по рынку.

Переделанный товар. Тут чаще всего хитрят продавцы ноутбуков. Многие компьютеры одного и того же производителя отличаются комплектацией, например, оперативной памятью. Ее продавцы могут самостоятельно добавить в более дешевую модель — и выдавать ее за модель категории повыше. Если вы не специалист, определить подмену тяжело, так что лучше, чтобы ноутбук перед покупкой посмотрел человек, который разбирается в технике.

Неправильные чеки. Некоторые магазины стараются избежать оплаты налогов, поэтому вместо оригинального кассового чека могут давать отрывные талоны, копии чеков и другие документы. Чем вам как покупателю грозит покупка с таким чеком? Если честно, то особо ничем. При желании вы такого продавца и без чека на руках достанете через компетентные органы.

Поддельные гарантийные талоны. Также продавцы могут выдавать поддельные документы вместо настоящих гарантийных талонов: печатают свои талоны, преподнося их как оригинальные, ставят гарантии на талонах, которые не имеют права хождения на территории Беларуси, заказывают подделку в полиграфических мастерских, даже делают тиснения. Как избежать обмана? Старайтесь брать фирменные товары с нормальной авторизированной гарантией либо проверяйте информацию о гарантии при совершении покупки. Спрашивайте у продавца, где будет обслуживаться вещь и проверяйте по интернету, являются ли они авторизированным сервисным центром.

Крупный обман: предоплата и качественные подделки



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Отказ в гарантийном ремонте. Нередко случается такое: покупатель приобрел, скажем, телевизор, и в течение гарантийного срока сломалась матрица. Клиент обращается в сервисный центр и узнает, что такой телевизор не подпадает под гарантийное обслуживание на территории Беларуси, так как официально такая модель нам не поставляется. Починить его можно, скорее всего, только за деньги.

Чтобы избежать такой проблемы, до покупки свяжитесь с сервисным центром и уточните, обслуживается ли данная модель у нас. И заодно поинтересуйтесь: должна ли она быть приобретена у конкретного продавца? В нашей стране распространена практика, когда сервис-центр отказывает в гарантийном ремонте вещи, которая была куплена «на стороне».

Оплата до получения товара. Всегда трезво подходите к различным уловкам, связанным с ценой: скидкам, акциям, спецпредложениям, подаркам и бонусам. Не может товар продаваться с большой скидкой в маленьком магазине, который никому не известен. Обходите стороной тех, кто просит предоплату. Читайте перед покупкой отзывы везде, где только можете, и начинайте с плохих. Возможно, однажды вы упустите реальную возможность сэкономить, но зато уменьшите риск быть обманутым.

Отказ в замене товара или возврате денег. Конкурентное преимущество большинства мелких магазинов — стоимость. Они работают с минимальной наценкой, а товар, в большинстве своем, «левый» — ввезен по серым схемам. Соответственно, получая такой товар обратно, они уходят в минус, поэтому приложат все усилия, чтобы не забирать некачественный товар себе.

Доказать свою правоту в такой ситуации может быть тяжело. Часто даже крупные продавцы не хотят «отягощать» себя возвратами. Но, если с крупным магазином вы так или иначе сможете сможете разобраться, пусть и через суды, то у мелкого продавца часто, кроме юридического адреса, забирать нечего — даже постановление суда не даст вам возможности вернуть потерянные деньги.

Продажа поддельного товара под видом оригинального. В интернете намного проще ввести человека в заблуждение, выставив фото оригинальной вещи с классным описанием. Универсального совета, как избежать такого обмена, к сожалению, нет. Часто подделки могут быть очень качественные — на глаз их определить невозможно. Поэтому старайтесь избегать покупок на сомнительных интернет-сайтах, в соцсетях, на барахолках и т.д. Иногда лучше переплатить зарекомендовавшему себя продавцу, чем получить в руки подделку.

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