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Автоматическая зубная щетка чистит зубы за 10 секунд

12.07.2017 16:34 — Разное | Tut.by  
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Зубная щетка Amabrush станет настоящим спасением для тех, кому надоела ежедневная рутина. Она очистит всю полость рта за каких-то 10 секунд, при этом пользователю достаточно вставить устройство в рот и нажать на кнопку, пишет gagadget.


Рабочая часть Amabrush сделана из силикона с антибактериальными свойствами. Внешне щетка напоминает гибрид боксерской капы и морской актинии. Вибрирующие мягкие щетинки удаляют зубной налет, не повреждая десны, а зубная паста подается через микроканальцы.

В приложении для Android и iOS можно настраивать режимы работы и время чистки, а также заказывать сменные части. По словам разработчиков, гаджет сэкономить до 108 дней жизни своему владельцу, освободив от необходимости тратить две минуты на чистку зубов два раза в день. Заряда аккумулятора хватает на 28 сессий.

Поскольку обычная зубная паста из тюбика слишком густая, для Amabrush придется покупать специальные капсулы стоимостью 3 евро за штуку. Одной хватит больше чем на месяц.

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Насадка из силикона уничтожает 99.99% бактерий и стоит 6 евро, ее рекомендуется менять каждые 3-6 месяцев. По словам создателей, когда мы две минуты чистим зубы обычной щеткой, на каждую поверхность тратится в среднем 1,25 секунды. У Amabrush щетинки находятся со всех сторон зуба и одновременно чистят всю ротовую полость в течение всех 10 секунд — в 8 раз тщательнее, хотя сам процесс в 12 раз короче.

Проект Amabrush запущен на Kickstarter, где на старте зубную щетку можно было заказать всего за 69 евро. Сейчас доступны варианты от 79 евро. Собранная сумма вплотную приблизилась к 1 миллиону евро, что в 20 раз больше минимально необходимой.

Кампания продлится до 5 августа, а поставки планируют начать в декабре. Проект поддерживает правительство Австрии и Европейская комиссия.

 
 
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Внешне щетка напоминает гибрид боксерской капы и морской актинии.

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