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От нежности до расчлененки: четыре фильма минского проката, которые мы рекомендуем к просмотру
Неделя выдалась жаркой если не в плане погоды, то уж точно по количеству ярких премьер. И пока вы бронируете билеты на
Почему смотрим: потому что немое кино редко выходит за пределы синематек — что уж говорить про минские улицы и дворики. Но пятый год подряд эту традицию переламывают авторы проекта «Кинемо», которые показывают классику немого кинематографа под аккомпанемент живой музыки. В ближайший четверг — программа короткометражных фильмов. Здесь ожидаются «Полицейские» Эдварда Ф. Клайна и Бастера Китона, «На головокружительной высоте» Хэла Роуча, «Нападение» Эрне Метцнера. За музыку отвечают Константин Яськов (электроника), Ольга Подгайская (фортепиано), Илона Лесь (виолончель), Анастасия Карпенко (скрипка).
Почему смотрим: Роман Волобуев — бывший кинокритик, чей режиссерский дебют оставил после себя массу вопросов. «Холодный фронт» заигрывал с фестивальной публикой, обезоружил критиков (тем фактом, что первую якобы разгромную рецензию на свой фильм написал Волобуев сам) и привлекал простых смертных в кино, пожалуй, только Дашей Чарушей в главных ролях.
О новой картине известно, например, что Волобуев после просмотра финальной версии, смонтированной продюсерами, попросил убрать его имя из титров. Кокетство это или вымученное решение — узнаем уже скоро.
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Что пишут критики:
«Блокбастер» смешной. Фильм успешно справляется с задачами легкого жанра: сюжет бежит, на втором плане — жизнь, шуточки выстраиваются в ряд, и зрителю приятно быть немного умнее героинь (Устинова и Чиповская хороши, дают им такой шанс), а режиссер раскладывает киноведческий пасьянс с пистолетом, баблом, наручниками, двойниками. Де Пальма играет в Хичкока, Волобуев играет в Де Пальму. А еще в Кубрика, Коэнов, Балабанова, Иствуда и др. Особо не напирая, для своих", — Василий Степанов,
«Блокбастер» оказывается куда осмысленнее «Холодного фронта» и может считаться большой удачей — скорее, российского кино вообще, чем конкретного режиссера или продюсера", — Василий Корецкий,
«Блокбастер» похож на выступление стендапера, в котором рискованные остроты для своих чередуются с надежными гэгами для всех и сразу. А между ними на пол со звоном падают неловкие паузы, во время которых от зрителя с пытливым взглядом чего-то ждут", — Егор Москвитин,
Почему смотрим: в 2012 году австралийка Кейт Шортланд сняла картину о второй мировой войне «Лоре». По большому счету так могли бы выглядеть военные опусы «Беларусьфильма», перестань тот по-мальчишески играть в партизан и начни заниматься тем, для чего создан, — непосредственно кино.
«Берлинский синдром» — история (не)любви в приглушенных темных тонах, на грани психопатии. В чем-то радикальная и бескомпромиссная, новая работа Шортланд поглотит вас и заставит бродить по ту сторону здравого смысла, препарировать моральные ценности и уж точно удивляться.
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Что пишут критики:
«Берлинский синдром» не очень много нового дает жанру, но может стать отличным тестом: если в отношениях вы хотя бы иногда чувствуете себя так, как героиня фильма, стоит бежать — в одиночку или с чьей-то помощью", — Дарико Цулая,
«История про похищенную и запертую жертву заведомо обречена на то, что зритель раскусит ее на раз-два. А в случае с „Берлинским синдромом“ обещанный в названии психологизм растерялся, видимо, где-то по пути из Сиднея в Берлин», — Анна Ефременко, «
Почему смотрим: Алекс де ла Иглесиа — испанский поэт жестокости. Крови в его фильмах примерно столько же, сколько у Тарантино. Основная идея для испанца — подчеркнуть весь абсурд человеческой жизни, отношений и случайностей. Этой сатирой были наполнены как ранние работы де ла Иглесиа («Пердита Дуранго» и «Печальная баллада для трубы»), так и последняя доходившая до столичного проката («Ведьмы из Сугаррамурди»).
Что пишут критики:
«В отсутствие по-человечески симпатичных героев (за возможным исключением добродушной красотки) „Дикая история“ удерживает зрителей напряженным действием и обилием шокирующего юмора. Получается у нее это неплохо, однако напряжение в картине не совсем голливудское, а юмор — весьма специфический, на любителя», — Борис Иванов,
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