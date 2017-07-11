От нежности до расчлененки: четыре фильма минского проката, которые мы рекомендуем к просмотру

Неделя выдалась жаркой если не в плане погоды, то уж точно по количеству ярких премьер. И пока вы бронируете билеты на «Планету обезьян» , AFISHA.TUT.BY собирает для вас охапку других фильмов, на которые вы вряд ли поведетесь сами.

Почему смотрим: потому что немое кино редко выходит за пределы синематек — что уж говорить про минские улицы и дворики. Но пятый год подряд эту традицию переламывают авторы проекта «Кинемо», которые показывают классику немого кинематографа под аккомпанемент живой музыки. В ближайший четверг — программа короткометражных фильмов. Здесь ожидаются «Полицейские» Эдварда Ф. Клайна и Бастера Китона, «На головокружительной высоте» Хэла Роуча, «Нападение» Эрне Метцнера. За музыку отвечают Константин Яськов (электроника), Ольга Подгайская (фортепиано), Илона Лесь (виолончель), Анастасия Карпенко (скрипка).

« Блокбастер »

Когда: с 13 по 19 июля. Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Мир». Режиссер: Роман Волобуев. О чем кино: Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в не известном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа.

Почему смотрим: Роман Волобуев — бывший кинокритик, чей режиссерский дебют оставил после себя массу вопросов. «Холодный фронт» заигрывал с фестивальной публикой, обезоружил критиков (тем фактом, что первую якобы разгромную рецензию на свой фильм написал Волобуев сам) и привлекал простых смертных в кино, пожалуй, только Дашей Чарушей в главных ролях.

О новой картине известно, например, что Волобуев после просмотра финальной версии, смонтированной продюсерами, попросил убрать его имя из титров. Кокетство это или вымученное решение — узнаем уже скоро.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Что пишут критики:

«Блокбастер» смешной. Фильм успешно справляется с задачами легкого жанра: сюжет бежит, на втором плане — жизнь, шуточки выстраиваются в ряд, и зрителю приятно быть немного умнее героинь (Устинова и Чиповская хороши, дают им такой шанс), а режиссер раскладывает киноведческий пасьянс с пистолетом, баблом, наручниками, двойниками. Де Пальма играет в Хичкока, Волобуев играет в Де Пальму. А еще в Кубрика, Коэнов, Балабанова, Иствуда и др. Особо не напирая, для своих", — Василий Степанов, журнал «Сеанс» .

«Блокбастер» оказывается куда осмысленнее «Холодного фронта» и может считаться большой удачей — скорее, российского кино вообще, чем конкретного режиссера или продюсера", — Василий Корецкий, Colta.Ru.

«Блокбастер» похож на выступление стендапера, в котором рискованные остроты для своих чередуются с надежными гэгами для всех и сразу. А между ними на пол со звоном падают неловкие паузы, во время которых от зрителя с пытливым взглядом чего-то ждут", — Егор Москвитин, журнал Esquire.

« Берлинский синдром »

Когда: 15 и 16 июля. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТРЦ Galileo, «Москва». Режиссер: Кейт Шортланд. О чем кино: Когда во время отпуска в Берлине австралийская фотожурналистка Клэр встречает Энди, харизматичного местного парня, между ними мгновенно возникает взаимное притяжение. После совместной прогулки по улицам Берлина наступает ночь страсти, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот. Клэр просыпается на следующее утро и понимает, что Энди ушел на работу, оставив ее запертой в своей квартире. Казалось бы, нелепая ошибка. За исключением того, что он не собирается ее отпускать. Когда-либо.

Почему смотрим: в 2012 году австралийка Кейт Шортланд сняла картину о второй мировой войне «Лоре». По большому счету так могли бы выглядеть военные опусы «Беларусьфильма», перестань тот по-мальчишески играть в партизан и начни заниматься тем, для чего создан, — непосредственно кино.

«Берлинский синдром» — история (не)любви в приглушенных темных тонах, на грани психопатии. В чем-то радикальная и бескомпромиссная, новая работа Шортланд поглотит вас и заставит бродить по ту сторону здравого смысла, препарировать моральные ценности и уж точно удивляться.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Что пишут критики:

«Берлинский синдром» не очень много нового дает жанру, но может стать отличным тестом: если в отношениях вы хотя бы иногда чувствуете себя так, как героиня фильма, стоит бежать — в одиночку или с чьей-то помощью", — Дарико Цулая, «Кинопоиск».

«История про похищенную и запертую жертву заведомо обречена на то, что зритель раскусит ее на раз-два. А в случае с „Берлинским синдромом“ обещанный в названии психологизм растерялся, видимо, где-то по пути из Сиднея в Берлин», — Анна Ефременко, « Кинорама».

«Дикая история »

Когда: с 13 июля. Где: оба Silver Screen. Режиссер: Алекс де ла Иглесиа. О чем кино: Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж — разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер. Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить вам жизни.

Почему смотрим: Алекс де ла Иглесиа — испанский поэт жестокости. Крови в его фильмах примерно столько же, сколько у Тарантино. Основная идея для испанца — подчеркнуть весь абсурд человеческой жизни, отношений и случайностей. Этой сатирой были наполнены как ранние работы де ла Иглесиа («Пердита Дуранго» и «Печальная баллада для трубы»), так и последняя доходившая до столичного проката («Ведьмы из Сугаррамурди»).

Что пишут критики:

«В отсутствие по-человечески симпатичных героев (за возможным исключением добродушной красотки) „Дикая история“ удерживает зрителей напряженным действием и обилием шокирующего юмора. Получается у нее это неплохо, однако напряжение в картине не совсем голливудское, а юмор — весьма специфический, на любителя», — Борис Иванов, Film.Ru.