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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в прямом эфире Sputnik

12.07.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Известный журналист и радиоведущий прибыл в Минск на Всемирный конгресс русской прессы, на котором представлены ведущие русские СМИ, работающие в 52 странах мира.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в прямом эфире Sputnik
© Sputnik/
Путин поприветствовал участников Всемирного конгресса русской прессы

Ранее в студии радио Sputnik побывал замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. В интервью радиоведущим он рассказал о том, как изменилось медиапространство за последние годы, и что должны делать СМИ для того, чтобы предоставлять объективную информацию.

Накануне участников форума поприветствовал президент Беларуси Александр Лукашенко, выступив на мероприятии.

Конгресс проходит в белорусской столице с 11 по 15 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский журналист, главный редактор и совладелец радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов дал эксклюзивное интервью радио Sputnik Беларусь.

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