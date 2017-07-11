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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в прямом эфире Sputnik
12.07.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Известный журналист и радиоведущий прибыл в Минск на Всемирный конгресс русской прессы, на котором представлены ведущие русские СМИ, работающие в 52 странах мира.
Ранее в студии радио Sputnik побывал
Накануне участников форума
Конгресс проходит в белорусской столице с 11 по 15 июля.
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Российский журналист, главный редактор и совладелец радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов дал эксклюзивное интервью радио Sputnik Беларусь.
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