Известный журналист и радиоведущий прибыл в Минск на Всемирный конгресс русской прессы, на котором представлены ведущие русские СМИ, работающие в 52 странах мира.

Ранее в студии радио Sputnik побывал замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин . В интервью радиоведущим он рассказал о том, как изменилось медиапространство за последние годы, и что должны делать СМИ для того, чтобы предоставлять объективную информацию.

Накануне участников форума поприветствовал президент Беларуси Александр Лукашенко , выступив на мероприятии.

Конгресс проходит в белорусской столице с 11 по 15 июля.