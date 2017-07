13 книг, которыми вдохновлялись Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Илон Маск и другие

фото: lifehacker.ru

Хорошая книга заставляет думать, а отличная — меняет вас и вдохновляет действовать по-новому. В этой подборке — книги из второй группы, которые подтолкнули руководителей самых крупных компаний в мире на новые свершения.

1. Марк Цукерберг, Facebook: «Рациональный оптимист»

Цукерберг, как и многие другие CEO компаний, составляет списки лучших прочитанных книг за год. «Рациональный оптимист» — одна из них. Её автор Мэтт Ридли убеждён, что свободный рынок — источник прогресса человечества. Чем меньше государство контролирует экономику, тем быстрее движется прогресс.

2. Билл Гейтс, Microsoft: «Бизнес-приключения»

Билл Гейтс тоже часто составляет списки книг с интересными идеями и полезной информацией. Но, когда его спрашивают о любимой книге, он всегда называет «Бизнес-приключения» (автор — Джон Брукс), которую ему в своё время посоветовал Уоррен Баффет. Это сборник историй об Уолл-стрит 50-х годов. По мнению Гейтса, они напомнят молодым предпринимателям, что принципы управления бизнесом не меняются, а прошлое может стать основой для развития идей.

3. Илон Маск, Tesla: «Бенджамин Франклин. Биография»

Илон Маск — инженер, изобретатель, предприниматель и программист. Поэтому неудивительно, что он находит вдохновение в жизни такого же разностороннего деятеля. Биограф Уолтер Айзексон рассказывает увлекательную историю Бенджамина Франклина — не только политика, но и писателя, изобретателя, учёного и талантливого дипломата.

4. Стив Джобс, Apple: «Дилемма инноватора»

Однажды в выступлении перед выпускниками Джобс высказал важную идею: «Оставайтесь голодными. Оставайтесь глупыми». Книга Клейтона Кристенсена как раз о том, что инноватор всегда должен находиться в поиске. Книга о технологиях, которые изменили мир, оказала сильнейшее влияние на Джобса — пожалуй, самого известного инноватора в мире.

5. Тим Кук, Apple: «Соревнование со временем»

Труд Джорджа Стока и Томаса Хаута посвящён старой истине: время в бизнесе — это деньги. Тим Кук дарит экземпляры этой книги своим коллегам и всем новым сотрудникам. Но даже если вы не работаете в Apple, то советы по эффективности из этой книги помогут вам навести порядок в своей жизни и улучшить карьерные перспективы.

6. Индра Нуйи, PepsiCo: «Дорога к характеру»

Говоря о книгах, которые сильнее всего повлияли на неё, Нуйи назвала The Road to Character Дэвида Брукса. Она призналась, что после прочтения у неё завязался интересный спор с дочерьми о том, почему работа над своей личностью так же важна, как и создание карьеры.

7. Джек Дорси, Twitter: «Чек-лист»

Как и Тим Кук, основатель Twitter дарит всем новичкам в компании экземпляр своей любимой книги «Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям» Атула Гаванде. Дорси часто цитирует отрывки из этой книги, особенно часть о венчурных инвесторах, умеющих выбирать правильные стартапы для вложения денег.

8. Джефф Безос, Amazon: «Остаток дня»

Безос черпает вдохновение не в бизнес-литературе, а в художественной. Его любимая книга — роман Кадзуо Исигуро о старом дворецком в послевоенной Англии. Об этом он рассказал в одном интервью: «Если вы начнёте читать „Остаток дня“, вы просто не сможете не уйти в себя, чтобы подумать».

9. Ричард Брэнсон, Virgin Group: «Я знаю, отчего птица поёт в клетке»

На сайте компании Брэнсон опубликовал список из 65 любимых книг — от детских историй «Там, где живут чудовища» и «Хоббита» до романов, которые впечатлили его в сознательном возрасте. Один из таких — произведение Майи Энджелоу «Я знаю, отчего птица поёт в клетке», которое называл своей любимой книгой и Билл Клинтон.

10. Эрни Соренсон, Marriott: «Печаль луны. В поисках Лондона»

Книга Sorrows of the Moon: In Search of London Икбала Ахмеда — это сборник заметок об иммигрантских общинах и о людях, которые живут в них своей жизнью, стараются уловить ритм Лондона и остаются на связи с родными местами. Соренсона особенно впечатлила эта книга, потому что напомнила ему, как важно замечать людей и слушать их: «Чтение книги заставило меня остановиться и послушать. Я буду вечно благодарен за это».

11. Марисса Майер, Yahoo: «Дизайн привычных вещей»

«Я много размышляю о дизайне, продукции и о том, как всё должно работать», — призналась Майер в интервью и назвала своей любимой книгу Дональда Нормана о вещах, которые нас окружают. Вы будете воспринимать дизайн иначе, когда узнаете, почему привычные вещи вроде чайников и дверей были спроектированы именно так.

12. Деннис Янг, Udemy: «Легко не будет»

Янг читал книгу Бена Хоровица «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов», когда компания Udemy резко начала расти и за год в ней появилось 150 новых сотрудников. Эта книга помогла Янгу осознать, как важно брать на себя ответственность за принятие окончательного решения, даже если оно непопулярно.

13. Крейг Барретт, Intel: «Марсианин»

Бестселлер Энди Вейера подкрепил уверенность Барретта в силе отдельной личности. Вот что он сказал по этому поводу: «Мы всё больше полагаемся на крупные институты для решения деловых и социальных трудностей, хотя реальные решения проблем появляются благодаря действиям отдельных инициативных людей. В конце концов, Google, Facebook, Uber, микрокредиты и бесчисленные другие истории успеха появились не благодаря правительству».

