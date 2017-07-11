Как возникла идея проведения Кубка Минска с участием клубов КХЛ, какие задачи ставит на нем столичная «Юность», что за требования выдвигали к устроителям турнира приглашенные команды, и за чей счет будет организован прием гостей. Об этом рассказали участники пресс-конференции, прошедшей 12 июля в Мингорисполкоме, сообщает пресс-служба ХК «Юность-Минск».



Фото: junost.org

Кубок Минска, приуроченный к 950-летию столицы, пройдет на льду «Чижовка-Арены» с 26 по 29 июля. В турнире выступят шесть команд, которые представляют три страны: белорусские «Юность-Минск» и «Динамо-Минск», латвийское «Динамо-Рига», российские «Локомотив» (Ярославль), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Динамо-Москва».

«Идея принадлежала клубу «Юность-Минск»

— Идея проведения такого турнира принадлежала руководству хоккейного клуба «Юность-Минск». Мингорисполком поддержал этот замысел. Рассчитываем, что это мероприятие, несмотря на отпускную пору и необычный для хоккея сезон, найдет отклик среди жителей города, любителей этого вида спорта. Думаю, люди соскучились по игре, сезон закончился давно. Теперь есть возможность увидеть матчи высокого класса, встречи отличных команд, поболеть за свои команды на трибунах, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Как признался главный тренер «Юности» Михаил Захаров в программе « Спорт-кадр » на телеканале «Беларусь 5», собрать столь представительный состав участников ему удалось благодаря личным отношениям.

— Я переговорил с тренерами и генеральными менеджерами команд. Все с удовольствием дали добро. Минское «Динамо» сначала отказалось, но потом и они влезли, — отметил Михаил Захаров.

«Не нужно объяснять, насколько предстоящий турнир важен для „Юности“»

Генеральный директор клуба «Юность-Минск» Алексей Прокопович надеется, что в будущем Кубок Минска станет традиционным.

— Думаю, не нужно объяснять, насколько предстоящий турнир важен для «Юности» и насколько нам важно проводить у себя подобные предсезонные соревнования. Мы хотим сделать все правильно в организационном плане, чтобы «Кубок Минска» стал традиционным. «Юность» выступит на турнире основным составом, который формируется в данный период. Другие участники, полагаю, привезут несколько составов. У всех будут расширенные ростеры — все готовятся к сезону. «Кубок Минска» пройдет по регламенту КХЛ.

«Юность» стремится участвовать в международных соревнованиях

Спортивный директор клуба «Юность-Минск» Алексей Торбин рассказал об условиях, которые выдвигали приглашенные клубы, а также о целях, которые преследует команда хозяев.

— Сроки «Кубка Минска» были установлены давно, все тренеры команд готовятся с учетом запланированных игр. Соревнования только способствуют подготовке к официальному старту сезона. Более того, условием участия в «Кубке Минска» команд КХЛ было наличие здесь не менее трех матчей, а «Локомотив» просил четыре. Поэтому на следующий день после финала «Юность» проведет с ним спарринг. Команды привезут абсолютно полные составы, есть потребность в раздевалках, но на «Чижовка-Арене» все требования участников мы можем удовлетворить.

«Юность-Минск» стремится участвовать в международных соревнованиях, и «Кубок Минска» станет одним из них — наверное, по уровню состава участников аналогов в этот период на постсоветском пространстве у него нет. В дальнейшем мы будем участвовать в «Кубке Татр» — не менее представительном турнире, в котором выступят команды из ведущих европейских лиг. Далее будет идти подготовка непосредственно к Континентальному кубку.

Все эти соревнования запланированы не только с целью удовлетворения каких-то спортивных амбиций хоккейного клуба «Юность-Минск», но и роста игроков. Именно в такой среде хоккеисты развиваются, становятся профессиональнее, могут сравнить себя с уровнем команд КХЛ, европейских чемпионатов. Для клуба участие в таких турнирах — только плюс, — уверен Алексей Торбин.

«Команды КХЛ приезжают, размещаются и питаются в Минске за свои деньги»

Генеральный директор клуба «Юность-Минск» Алексей Прокопович рассказал о деталях финансовой стороны приема команд-гостей.



Гендиректор ХК «Юность-Минск» Алексей Прокопович. Фото: junost.org

— Команды КХЛ приезжают в Минск за свой счет — размещаются, питаются за свои деньги. Некоторые команды будут проживать в нашей гостинице «Арена». Это дополнительные финансовые вливания в нашу страну, экспорт услуг, к чему мы изначально и стремились.

Мы же поэтапно подходили к этому турниру, еще с прошлого сезона, когда на «Чижовка-Арене» проводили спарринги с «Югрой» и московским «Динамо». Думали о том, чтобы расширить количество команд, и в итоге все, слава богу, сложилось. Кроме того, что команды будут проживать в различных гостиницах, «Локомотив», например, летит чартером — их будет ждать самолет, на этом заработает аэропорт.

Также мы рассчитываем, что после проведения нынешнего турнира следующим летом мы сможем проводить предсезонные сборы для большего количества команд КХЛ. Для нас это приличный заработок как для арены, так и для всей системы. Этим летом на «Чижовка-Арене» проведут сборы «Югра» из Ханты-Мансийска и усть-каменогорское «Торпедо», — анонсировал Алексей Прокопович.

«Внимание к турниру должно быть от Владивостока до Риги»

Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин рассчитывает, что Кубок Минска привлечет внимание не только в белорусской столице, но и на просторах КХЛ. Он также ответил вопросы о финансовых проблемах клуба.

— Ведутся переговоры по трансляции матчей «Кубка Минска» на все города, в которых есть команды КХЛ. Так что внимание к турниру должно быть достаточно высоким, не только у нас, но и от Владивостока до Риги.

Одним из условий проведения турнира было то, что именно «Юность-Минск» составляла расписание игр, исходя в первую очередь из собственных интересов. Все-таки мы находимся в неравных условиях с другими клубами и по количественному, и по качественному составу команды.

— Насколько принципиальной для «Юности» будет встреча с минским «Динамо»?

— Настолько же, насколько и любой другой белорусской команде экстралиги.

— В конце прошлого сезона в СМИ звучала информация о финансовых проблемах в клубе. Какова ситуация ныне?

— Со своей стороны могу сказать, что на данный момент никакой проблемы нет, все необходимое у нас имеется, — заверил Алексей Торбин.

Слова спортивного директора подтвердил зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич:

— Думаю, ни по финансовой составляющей, ни по организационным вопросам никаких проблем нет — полное пониманием с руководством города. Мы настроены на совместную работу и хороший результат в сезоне, для этого будет все сделано.

«Даже не в заполнении трибун дело»

Организаторы Кубка Минска также ответили на вопрос об ожидаемой посещаемости матчей турнира.

— На какое количество зрителей рассчитываем? Всегда надеемся на максимальное, но пока не знаем, насколько людям отпуск позволит прийти на игры. Но думаю, что болельщики и наши, и «Динамо-Минск» должны быть на «Чижовка-Арене», чтобы посмотреть на команды КХЛ и свои дружины. Думаю, вечерние игры должны проходить при аншлаге. Пользуясь случаем, хочется попросить журналистов, чтобы вы в хорошем свете показали наш турнир и помогли привлечь болельщиков на трибуны, — призвал гендиректор «Юности» Алексей Прокопович.

— Мы уже привыкли к аншлагам на матчах КХЛ. И, думаю, минчане, которые любят хоккей, придут на «Чижовка-Арену». Но даже не в заполнении трибун дело. Главное, чтобы люди получили удовольствие, — считает зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич. — Самое главное — это в том числе и популяризация хоккея, праздник для жителей города, возможность семьям прийти с детьми на матчи. Увидеть наши замечательные минские команды, поболеть за любимых игроков. А если кто-то из деток захочет заняться хоккеем, это, пожалуй, уже будет успех. И чем больше таких мероприятий будет проводиться в столице, чем больше успехов будет у нашего хоккея в выполнении тех задач, которые поставлены. Надеемся, что «Кубок Минска» станет традиционным.



Фото: junost.org

Кубок Минска-2017

Группа «А»: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва».

Группа «В»: «Югра», «Локомотив», «Динамо-Рига».

Расписание матчей

26 июля

«Локомотив» — «Динамо-Рига» (15.00)

«Динамо-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)

27 июля

«Юность-Минск» — «Динамо-Минск» (15.00)

«Югра» — «Локомотив» (19.00)

28 июля

«Динамо-Рига» — «Югра» (15.00)

«Юность-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)

29 июля

Матч за 5-е место (11.30)

Матч за 3-е место (15.30)

Финал (19.30).

Кроме того, на воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.

Продажа билетов на турнир стартовала 10 июля , их стоимость от 1 до 10 рублей; стоимость абонементов на все 9 матчей турнира — от 7,2 до 72 рублей.