Отчаянные романтики: неожиданный модный тренд-2017

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Оборки и ткани с викторианским принтом стали в этом сезоне олицетворением новой женственности.

Полыхающая сейчас гендерная революция толкнула дизайнеров в двух направлениях. Одни активно переосмысливают стереотипный мужской гардероб, без устали снабжая клиенток «пауэр сьютами», бесчисленным количеством вариаций на тему рубашки и военной формой. Другие ассоциируют эмансипацию с нарочитой откровенностью, а борьбу с ненавистной объективацией ведут по методу, который как нельзя точно описывается пословицей «клин клином вышибают». Отсюда, собственно, и все эти «голые» — и уже, признаться, набившие оскомину — наряды, которые так любят правящие инстаграмом сестры Кардашьян-Дженнер и их фигуристые товарки. И на фоне этого биполярного мира модных тенденций вдруг случилось невиданное — «распустились» цветы. Вот уж действительно гендерный стереотип, каких поискать, пишет «РБК Стиль» .





Сами по себе флористические принты в теплое время года, конечно, тот еще сюрприз. Большим клише выглядят разве что слова Миранды Пристли, антигероини фильма «Дьявол носит Prada»: «Цветы весной? Как оригинально!» — которые так или иначе проникают в большинство текстов, посвященных этой предсказуемой, если не сказать неминуемой, тенденции. Но первоцветы 2017-го все же несколько иные. Начать с того, что «выросли» они не сами по себе, а вместе с ворохом других девичьих радостей: рюшами, оборками, воланами и плиссировками. И где! Именно на платьях, предмете гардероба с очень конкретной половой принадлежностью, как бы старательно ни пытались убедить нас в обратном певцы андрогинности вроде Джонатана Андерсона и ведающего Gucci Алессандро Микеле.

На первый взгляд, платье в розочку, да еще и с дюжиной оборок — очевидный откат, капитуляция. Нет-нет, взрослые самостоятельные барышни, к которым обращается в своих хитах Бейонсе и в своих текстах Глория Стайнем, так не одеваются. Это скорее наряды безмолвных фарфоровых куколок. На худой конец — именинниц-дошкольниц, которым еще только предстоит узнать про пресловутый gender pay gap. Но поймите правильно: в том-то и соль. «Сильные и независимые» в брюках и бесформенных пиджаках — штамп не лучше слабых и зависимых в юбках или домохозяек в халатах и при бигуди. А сегодняшняя борьба как раз против любых стереотипов: сыпать цитатами из творчества Чимаманды Нгози Адичи можно и утопая в «ламбрекенах», никакого противоречия в этом нет.