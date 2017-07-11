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Францию назвали страной с самым большим оборотом фальшивых евро
Самый большой объем фальшивых банкнот в еврозоне изымается во Франции, пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные полиции страны.
В 2015-2016 годах на Францию приходилось 34 процента оборота фальшивых евро, по этому показателя страна обошла Италию, Германию и Испанию.
Чаще всего злоумышленники подделывают банкноты номиналом 20 и 50 евро — они составляют 87 процентов от общей массы изъятых фальшивых денег, подсчитали в полиции.
При этом за указанный период как во Франции, так и в целом по Европе, отмечено снижение объема фальшивых денег. По прогнозу полиции, эта тенденция продолжится и в нынешнем году — особенно за счет введения в обращение новой купюры достоинством 50 евро с высоким уровнем защиты.
Обновленная банкнота номиналом 50 евро введена в обращение 4 апреля 2017 года. Европейский Центробанк
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Самый большой объем фальшивых банкнот в еврозоне изымается во Франции, пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные полиции страны.
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