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Францию назвали страной с самым большим оборотом фальшивых евро

12.07.2017 17:26 — Разное | Tut.by  
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Самый большой объем фальшивых банкнот в еврозоне изымается во Франции, пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные полиции страны.


В 2015-2016 годах на Францию приходилось 34 процента оборота фальшивых евро, по этому показателя страна обошла Италию, Германию и Испанию.

Чаще всего злоумышленники подделывают банкноты номиналом 20 и 50 евро — они составляют 87 процентов от общей массы изъятых фальшивых денег, подсчитали в полиции.

При этом за указанный период как во Франции, так и в целом по Европе, отмечено снижение объема фальшивых денег. По прогнозу полиции, эта тенденция продолжится и в нынешнем году — особенно за счет введения в обращение новой купюры достоинством 50 евро с высоким уровнем защиты.

Обновленная банкнота номиналом 50 евро введена в обращение 4 апреля 2017 года. Европейский Центробанк представил ее в июле 2016 года. Тогда же итальянская полиция сообщила о задержании фальшивомонетчиков, впервые сумевших подделать купюру в 20 евро нового образца (ее ввели в обращение в конце 2015 года).

 
 
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Самый большой объем фальшивых банкнот в еврозоне изымается во Франции, пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные полиции страны.

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