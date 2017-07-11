Много новинок и рост продаж. Как за полгода изменился рынок новых авто

Первое полугодие 2017 года показало, что дела у авторитейла идут неплохо. Несмотря ни на что, белорусские автодилеры насыщают рынок новыми автомобилями. Из тридцати одной представленной в Беларуси марки двадцать продемонстрировали рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





У большинства дилеров — рост продаж

Не перестает удивлять Renault — в этом полугодии продано почти на тысячу машин больше, чем в прошлом — 4502 против 3571. Французская марка уверенно опережает идущий на втором месте Volkswagen.

Немецкий бренд, представленный в основной массе своей российским производством, также прибавил. Но локомотивом продаж по-прежнему служит народный седан Polo.

Skoda и Nissan слегка снизили обороты, но критичным падение не назовешь. Появление на рынке Skoda Kodiaq вряд ли решит проблему. А вот Toyota снизила объемы продаж почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Основные драйверы роста у Hyundai — субкомпактный кроссовер Creta и новое поколение седана Accent. Это позволило увеличить продажи с почти в два раза — с 310 до 591 машины.

Впечатляющий рост в процентном выражении показали BMW и Geely. Немецкая марка продала за полугодие 223 автомобиля, тогда как за аналогичный период прошлого года — всего 52.

У белорусской Geely в активе 197 проданных автомобилей. Если завод полного цикла заработает к концу лета, то есть шанс еще немного прибавить, тем более, новые модели обещают быть интересными. Открытым пока остается лишь вопрос цены.

Из-за сокращения в модельном ряду и кусачих цен почти в три раза упали продажи Mitsubishi. Дилер возлагает большие надежды на новый бренд в портфеле. Буквально две недели назад компания «Редмоторс» получила статус официального дилера китайской марки Changan. Пока продан лишь один автомобиль.

Марка Suzuki хоть и выросла с нуля до 37 проданных автомобилей, но в количественном отношении рестарт слабый. Также виной всему ограниченный модельный ряд.

Остальные дилеры, входящие в БАА, показали более-менее схожие результаты с первым полугодием 2016 года.





В личном зачете — смена лидера





За первый квартал 2017 года Volkswagen продал 621 седан Polo, тогда как Renault Duster выбрал 731 покупатель. Зато во втором квартале российский седан отыграл свое — 932 против 651 проданного автомобиля у французов. Это позволило Polo по результатам двух кварталов вновь выйти в лидеры в абсолюте. Вторая позиция за Renault Duster.

Следующие три позиции в списке самых продаваемых тоже занимают модели Renault. И за место в пятерке между собой борются Kaptur, Sandero Stepway и Logan.

Большинство марок во втором квартале нарастили продажи, хоть и незначительно. Несколько снизился спрос на Kia Rio — со 121 до 92 автомобилей. Самый большой рост среди середнячков оказался у Skoda Rapid (+101 авто). Volkswagen Tiguan тоже наращивает темп — продажи выросли с 71 до 131 авто. Интересно, что наибольшим спросом пользуются более дорогие версии кроссовера.





Буквально вчера официально стартовали продажи нового поколения Mazda CX-5, которая может отхватить часть покупателей у Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. В планах дилера — продавать до 250 машин в год. Если все пойдет гладко, то уже по итогам третьего квартала мы сможем увидеть CX-5 в списке ТОП-20 наиболее популярных моделей.

В премиум сегменте отлично стартовали абсолютные новинки — «пятерка» BMW, кроссовер Audi Q5 и внедорожник Land Rover Discovery. Сам сегмент, как обычно, демонстрирует устойчивые темпы роста.





В целом ситуация на белорусском рынке скорее позитивная. С падением ставки рефинансирования операторы рынка фиксируют оживление интереса потенциальных покупателей к кредитным программам. Отмечен также рост спроса на коммерческие автомобили.

По положительному сценарию развиваются события и на российском рынке, который традиционно влияет на белорусский авторитейл как в части ценообразования, так и представленного ассортимента.

В частности, несколько российских импортеров рассматривают возвращение в модельный ряд автомобилей европейской сборки, которые выпали из прайс-листов из-за введения программы ГЛОНАСС или низкого спроса. В частности, российский импортер Nissan рассматривает возобновление поставок кроссовера Juke.