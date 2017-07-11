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В Минтруда объяснили, почему не видят ловушки страхового стажа для многодетных
Сегодня максимальная продолжительность включаемых в стаж периодов ухода за ребенком — 9 лет, независимо от количества детей. Указ № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», принятый 29 июня 2017 года, данную норму не изменил, хотя многие высказывались
— В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми, — объяснили свою точку зрения в Министерстве труда и соцзащиты.
Это относится и к включению в стаж времени ухода работающей мамы за детьми, рожденными до 1990 года. Трехлетний отпуск по уходу за ребенком стал предоставляться только с 1 декабря 1989, в 1982—1989 годах он составлял полтора года, до 1982 года был еще меньше, напомнили в Минтруда.
А то, что в стаж включаются периоды отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3-х лет, не означает, что каждой маме в обязательном порядке стаж увеличивается на три года за каждого ребенка. Все зависит от того, работала ли она, когда родился малыш, или нет.
— Если мама на дату рождения ребенка состоит в трудовых отношениях, в стаж включается ее работа до и после отпуска по уходу за ребенком (как стаж работы с уплатой взносов), а также непосредственно сам отпуск по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста, так называемый декретный отпуск (как период ухода за ребенком) — на основании приказов нанимателя о начале и окончании отпуска. Если мама вышла на работу досрочно, до окончания отпуска, время ухода за ребенком также считается до выхода на работу. Если мама на дату рождения ребенка не работает, в стаж включается время ухода за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста (по свидетельству о рождении). Если мама трудоустроилась раньше достижения ребенком возраста 3-х лет, время ухода также включается в стаж до ее выхода на работу.
Таким образом, конкретизировали в Минтруда, совпадающие по времени периоды работы и ухода учитываются при исчислении стажа только один раз.
— Это актуально и для случаев, когда уход осуществлялся одновременно за несколькими детьми, которые рождались с интервалом менее трех лет. Так, например, при рождении двойни совпадающие по времени периоды ухода за двумя детьми будут засчитаны в стаж в календарном порядке только один раз, как уход за одним ребенком.
Что касается права на трудовую пенсию за ведение собственного домашнего хозяйства, то оно никогда не предоставлялось и не может предоставляться, объяснили в Минтруда.
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"В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями", - объяснили свою точку зрения в Министерстве труда и соцзащиты.
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