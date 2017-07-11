В Минтруда объяснили, почему не видят ловушки страхового стажа для многодетных

Сегодня максимальная продолжительность включаемых в стаж периодов ухода за ребенком — 9 лет, независимо от количества детей. Указ № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», принятый 29 июня 2017 года, данную норму не изменил, хотя многие высказывались за продление этого срока до 12 лет. Минтруда обосновало свою позицию.



Фото: Reuters

«Тем, у кого трое ребятишек, декретный отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — говорила ранее заместитель председателя федерации профсоюзов Елена Манкевич.

— В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми, — объяснили свою точку зрения в Министерстве труда и соцзащиты.

Это относится и к включению в стаж времени ухода работающей мамы за детьми, рожденными до 1990 года. Трехлетний отпуск по уходу за ребенком стал предоставляться только с 1 декабря 1989, в 1982—1989 годах он составлял полтора года, до 1982 года был еще меньше, напомнили в Минтруда.

А то, что в стаж включаются периоды отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3-х лет, не означает, что каждой маме в обязательном порядке стаж увеличивается на три года за каждого ребенка. Все зависит от того, работала ли она, когда родился малыш, или нет.

— Если мама на дату рождения ребенка состоит в трудовых отношениях, в стаж включается ее работа до и после отпуска по уходу за ребенком (как стаж работы с уплатой взносов), а также непосредственно сам отпуск по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста, так называемый декретный отпуск (как период ухода за ребенком) — на основании приказов нанимателя о начале и окончании отпуска. Если мама вышла на работу досрочно, до окончания отпуска, время ухода за ребенком также считается до выхода на работу. Если мама на дату рождения ребенка не работает, в стаж включается время ухода за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста (по свидетельству о рождении). Если мама трудоустроилась раньше достижения ребенком возраста 3-х лет, время ухода также включается в стаж до ее выхода на работу.

Таким образом, конкретизировали в Минтруда, совпадающие по времени периоды работы и ухода учитываются при исчислении стажа только один раз.

— Это актуально и для случаев, когда уход осуществлялся одновременно за несколькими детьми, которые рождались с интервалом менее трех лет. Так, например, при рождении двойни совпадающие по времени периоды ухода за двумя детьми будут засчитаны в стаж в календарном порядке только один раз, как уход за одним ребенком.

Что касается права на трудовую пенсию за ведение собственного домашнего хозяйства, то оно никогда не предоставлялось и не может предоставляться, объяснили в Минтруда.