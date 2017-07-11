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Hyperloop One показала испытания вакуумного "транспорта будущего"
Компания Hyperloop One завершила первый полномасштабный тест своей технологии. Испытания прошли на тестовом отрезке пути в пустыне Невада, сообщает
Металлической тележке придали ускорение 2G, разогнав ее до скорости 112 км/ч. При этом использовалась технология
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«Достигнув полного вакуума, мы, по сути, изобрели собственное небо в трубе, будто вы летите на высоте 200 000 футов в воздухе», — сказал Шервин Пишевар, исполнительный председатель Hyperloop One.
Также компания опубликовала фотографии готовых модулей для перевозки пассажиров и грузов. Они изготовлены из конструкционного алюминиевого сплава и композитного материала на основе углеродных волокон. Аэродинамический корпус имеет длину 8,5 метра.
На следующем этапе тестов компания планирует достичь скорости в 400 километров в час. Hyperloop One утверждает, что в будущем сможет перевозить пассажиров и грузы на скорости, близкой к сверхзвуковой.
Компания уже
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Металлической тележке придали ускорение 2G, разогнав ее до скорости 112 км/ч.
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