Компания Hyperloop One завершила первый полномасштабный тест своей технологии. Испытания прошли на тестовом отрезке пути в пустыне Невада, сообщает The Verge .

Металлической тележке придали ускорение 2G, разогнав ее до скорости 112 км/ч. При этом использовалась технология магнитной левитации , тележка двигалась в вакуумной среде внутри специальной трубы. На видео поездка начинается на временной отметке 2.14.

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«Достигнув полного вакуума, мы, по сути, изобрели собственное небо в трубе, будто вы летите на высоте 200 000 футов в воздухе», — сказал Шервин Пишевар, исполнительный председатель Hyperloop One.

Также компания опубликовала фотографии готовых модулей для перевозки пассажиров и грузов. Они изготовлены из конструкционного алюминиевого сплава и композитного материала на основе углеродных волокон. Аэродинамический корпус имеет длину 8,5 метра.



Фото: Hyperloop One / theverge.com



Фото: Hyperloop One / theverge.com

На следующем этапе тестов компания планирует достичь скорости в 400 километров в час. Hyperloop One утверждает, что в будущем сможет перевозить пассажиров и грузы на скорости, близкой к сверхзвуковой.

Компания уже публиковала видео испытаний в мае 2016 года. Тогда они показали, как металлическая тележка массой 680 килограммов проезжает считаные секунды, перед тем как врезаться в груду песка.

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