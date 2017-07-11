Председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» сегодня встретился с тренерским штабом. Игорь Шуневич обсудил с Горди Дуайером и его помощниками ход предсезонной подготовки, а также поставил команде задачи на предстоящий сезон. После встречи Игорь Шуневич ответил на вопросы клубной пресс-службы .



Фото: hcdinamo.by

— Мы не можем опустить планку ниже той, которую нам удалось взять в прошлом сезоне. Это значит, что задачей-минимум для «Динамо» станет выход в плей-офф. Этого от нас ждут все болельщики, и мы обязаны их не подвести. Команда должна не просто давать результат, но показывать такую игру, которая бы нравилась людям, притягивала бы их на арену как магнит. Хотелось бы увидеть стабильность в исполнении «Динамо», ведь в прошлых сезонах мы все время играли по синусоиде.

Не снимаем с себя задачи и готовить молодых хоккеистов: не стоит забывать, что «Динамо» является базовым клубом сборной Беларуси. Считаю, что, несмотря на все проблемы, которые сопутствовали этому межсезонью, у нас получится создать достойную команду.

— На данный момент контракты у клуба заключены с 21 хоккеистом, еще пять молодых игроков находятся на просмотре. Планируется ли усиливать состав?

— Селекционная кампания не только не завершена — она в самом разгаре. Мы ведем плотные переговоры по игрокам практически на все позиции. Думаю, в скором времени состав укрепят именитые легионеры. Понимая, что без помощи иностранных игроков нам трудно будет достичь поставленных задач, мы начинали работать в межсезонье с формулой «3+1». Не забывайте, что «Динамо» остается базовым клубом сборной, и мы должны также помогать развитию отечественного хоккея. Однако впоследствии Федерация хоккея Беларуси разрешила клубам белорусской экстралиги заявлять пять иностранцев, и мы решили синхронизировать подходы, расширив свою квоту на одного легионера. За это, к слову, члены наблюдательного совета клуба проголосовали единогласно.

Вообще, легионерская формула — не догма. Регламент КХЛ, которым мы руководствуемся в своей деятельности наравне с национальным законодательством, нас в этом смысле не ограничивает. Так что к вопросу о количестве легионеров мы подходим, стараясь найти разумный баланс между интересами сборной Беларуси и требованиями лиги относительно уровня нашей конкурентоспособности.

— Волновало болельщиков, кто возглавит клуб после ухода Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера. Вы довольны тем, что удалось договориться о сотрудничестве с Горди Дуайером?

— Мы не планировали разрывать контракт с Вудкрофтом, рассчитывали, что он доработает оставшиеся два года, выполнит свою программу, о которой он так много говорил. Однако вскоре узнали, что Крэйг ведет переговоры за нашей спиной со швейцарским клубом. Безусловно, этот поступок Вудкрофта поставил нас в состояние цейтнота. В кратчайшее время предстояло найти нового тренера, новый тренерский штаб и сформировать обновленную команду. Мы справились, этот процесс уже почти завершен.

Горди Дуайер — это серьезный, квалифицированный специалист. Возможно, «Медвешчак» под его руководством не хватал турнирных звезд, но таковы были реалии загребского клуба, и не тренер их определял. Однако даже в самых сложных условиях эта команда оставалась кусачим, неприятным оппонентом для любого соперника в КХЛ. Это очень ценное качество. Кроме того, обратите внимание на умение Дуайера работать на развитие игроков: многие из тех, кто тренировался под его началом, пополнили сильнейшие клубы лиги. Думаю, для молодых белорусов, которых у нас в составе немало, возможность сотрудничества с таким специалистом — отличный шанс.

Я бы также обратил внимание на то, что в тренерском штабе у нас собраны перспективные белорусские тренеры — Константин Кольцов, Сергей Стась, Геннадий Лянго. Скоро объявим и имя нового тренера по вратарям. Уверен, что они внесут свою лепту и сами многому научатся в предстоящем сезоне.

— Циркулировали слухи о финансовых проблемах клуба. Насколько это влияет на текущую деятельность «Динамо-Минск»?

— Прошлый сезон был не только успешным в спортивном смысле, но и финансово затратным. Не скрою, мы вышли за пределы намеченного бюджета. Во многом это связано с решениями прежнего тренерского штаба о расставании с теми или иными игроками, а также с незапланированными подписаниями хоккеистов во время сезона, которые были сделаны, в том числе, в интересах национальной сборной с подачи федерации хоккея. Впрочем, это уже история.

«Динамо» преодолело кризис, долги частично погашены, частично будут погашены в ближайшее время. Тут мы проблем не видим. Что касается режима экономии, то ничего чрезвычайного в нем нет. Мы прекрасно осознаем экономические реалии, и было бы неправильно в этой ситуации разбрасываться деньгами.

Скромное финансирование не помешает нам в достижении турнирных целей. В конце концов, наш клуб никогда не мог похвастать большим бюджетом на фоне других клубов КХЛ, деньги никогда не были козырем «Динамо». Понятно, что уход Бена Скривенса, Мэтта Эллисона, Сергея Костицына, Андрея Стася и других не в последнюю очередь связан с финансовым фактором. Мы просто не можем предложить им сопоставимые условия. Но такова жизнь. Уверен, что мы найдем игроков, которые заставят болельщиков забыть о прежних кумирах.

— КХЛ объявила курс на уменьшение доли господдержки в бюджетах клубов. Как с этим обстоят дела у «Динамо»?

— А вот здесь мы традиционно среди лидеров. И не собираемся останавливаться на достигнутом. Огромная популярность клуба позволяет нам собирать полные трибуны, что положительно воспринимается нашими партнерами. И хотя в целом в экономике есть проблемы, мы успешно сотрудничаем с такими международными компаниями, как Carlsberg (пивзавод «Аливария»), Huawei, Liqui Moly, Backaldrin, Bauer, а также крупными белорусскими компаниями — Мозырьский нефтеперерабатывающий завод, «Белавиа», «Паритетбанк», БСБ-банк. Хорошо продвигаются переговоры о партнерстве и на новый сезон.

«Динамо» — самый посещаемый клуб КХЛ и второй по популярности в Европе. Мы регулярно собираем на домашних матчах более 14 тысяч болельщиков. И хотя наша билетная программа была сформирована с учетом экономических реалий, чтобы не сильно бить по карману тех, кто нас поддерживает, все же мы можем похвастать приличной выручкой.

Вносят свою лепту и магазины клуба, и фан-дом. В общем, в этом направлении за прошедшие годы сделано немало, хотя, конечно, нам есть куда расти.