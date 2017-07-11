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Следователи нашли причину взрыва шести гаражей в Мачулищах. Задержан подозреваемый
Следственный комитет по Минской области установил причину и нашел виновника взрыва на территории гаражно-строительного кооператива «Автотурист». Взрыв произошел в январе этого года, в результате которого пострадало три человека, повредилось шесть авто и столько же гаражей.
В качестве обвиняемого привлечен 32-летний минчанин. В отношении его возбужденно уголовное дело по статье 219 УК (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Известно, что он находился в гараже знакомого, где ремонтировал машину. Накануне происшествия для обогрева гаража эксплуатировал переносной обогреватель с подключенным газовым баллоном емкостью 50 литров. В результате небрежного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности в помещении, произошло накопление газовоздушной смеси с последующим взрывом. Обвиняемый по делу находится под подпиской о невыезде. Наложен арест на его имущество. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Причиной взрыва, в котором пострадало три человека, шесть авто и шесть гаражей, стало небрежные манипуляции с газовым баллоном.
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