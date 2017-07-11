ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи нашли причину взрыва шести гаражей в Мачулищах. Задержан подозреваемый

12.07.2017 17:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет по Минской области установил причину и нашел виновника взрыва на территории гаражно-строительного кооператива «Автотурист». Взрыв произошел в январе этого года, в результате которого пострадало три человека, повредилось шесть авто и столько же гаражей.


В качестве обвиняемого привлечен 32-летний минчанин. В отношении его возбужденно уголовное дело по статье 219 УК (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Известно, что он находился в гараже знакомого, где ремонтировал машину. Накануне происшествия для обогрева гаража эксплуатировал переносной обогреватель с подключенным газовым баллоном емкостью 50 литров. В результате небрежного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности в помещении, произошло накопление газовоздушной смеси с последующим взрывом. Обвиняемый по делу находится под подпиской о невыезде. Наложен арест на его имущество. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.


Напомним, что это происшествие случилось 20 января. В гаражном кооперативе произошел взрыв, повлекший возгорание и повреждение гаражных боксов и находившихся в них авто. Три человека получили травмы различной степени тяжести. Двоим оказана первая медицинская помощь, от госпитализации они отказались. Еще один мужчина с множественными травмами бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В результате взрыва были разрушены 6 гаражей (4×7 м каждый, 3 — на нижнем и 3 — на верхнем уровнях). Также повреждены 6 легковых автомобилей: Volkswagen Sharan, Peugeot 307, Ford Sierra, Peugeot 806, ВАЗ-2106 и Porsche Cayenne.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной взрыва, в котором пострадало три человека, шесть авто и шесть гаражей, стало небрежные манипуляции с газовым баллоном.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Мама разрешала". Полицейские Техаса остановили за превышение скорости 11-летнюю девочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика