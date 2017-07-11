Додон: мы не войдем ни в один блок и построим президентскую республику

— Всем известно, что вам импонирует белорусская политическая модель. Какие шаги для изменения молдавского законодательства вы намерены предпринять?

— У нас первое знакомство с вашим президентом было в Бишкеке на саммите ЕАЭС. Я изучал то, что произошло в Беларуси после получения ею независимости, но он мне сказал: Игорь, тебе нужно действовать так, как я действую, и это было правильно. Потому что молдавская политическая модель, где есть парламент, правительство и президент, которого избирает напрямую парламент и который, к сожалению, не обладает полнотой власти, — я думаю, что это неправильно. И возникает конфликт между разными уровнями и структурами власти. Поэтому в этом направлении я шаги уже сделал. Я объявил референдум на сентябрь, для того чтобы народ согласился или нет (но большинство опросов показывает, что люди согласны) дать президенту дополнительные полномочия только для роспуска парламента, чтобы провести досрочные парламентские выборы.



© Sputnik Григорий Сысоев Додон против сближения с НАТО и намерен пересмотреть соглашение с ЕС

Я думаю, что это только первый шаг. После следующих парламентских выборов мы, безусловно, сделаем и следующий шаг. Я считаю, что нужно стремиться к тому, чтобы в Молдове была президентская модель правления.

— В этой связи преобразование избирательной системы будет до выборов или после?

— Изменение избирательной системы — сейчас у нас чисто партийная избирательная система, но большинство граждан хотят, чтобы депутатов выбирали и напрямую. Поэтому я предложил в апреле этого года смешанную систему, для того, чтобы половина депутатов избиралась по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам. В первом чтении этот закон получил подавляющее большинство голосов в парламенте, и я думаю, что до конца июля он будет принят во втором чтении. Это означает, что следующие парламентские выборы, следующего года, скорее всего, у нас будут по смешанной системе.

На следующих парламентских выборах пропрезидентская партия — это партия социалистов Республики Молдова, председателем которой я был до того, как стал президентом (у нас поменялось законодательство, и теперь президент не имеет права быть председателем какой-либо партии) — получает большинство в парламенте. Это даст нам возможность построить и вертикаль власти, и решать те вопросы и проблемы, с которыми сталкивается Молдова.

— На сегодняшний день вопрос безопасности для многих стран крайне актуальный и важный. Для Беларуси, для России и для Молдовы, я думаю, тоже. Вы уже сказали, что НАТО — это не путь для Молдовы. Скажите, видите ли вы вхождение в ОДКБ, или будете развивать самостоятельно армию, чтобы противостоять угрозам?

— По Конституции Молдова — нейтральное государство, и мы дорожим своим нейтралитетом. Мы не должны вступать ни в какие военные блоки — ни на Востоке, ни на Западе. Я думаю, что будущее Молдовы, сохранение и укрепление государственности, решение приднестровской проблемы — это сохранение нейтралитета. Поэтому Молдова не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ. Конечно, для нас очень важно стратегическое партнерство с нашими традиционными друзьями: с Российской Федерацией, с нашими друзьями в ЕАЭС и странами СНГ. Но мы будем делать все возможное, чтобы нейтралитет остался для Молдовы, и, более того, чтобы он был международно признанным. Есть такие примеры. Швейцария, например, не вошла ни в ЕС, ни в НАТО. И я думаю, что это хороший пример для сохранения государственности, потому что если бы Швейцария вошла в НАТО, ее не было бы в той форме, которой она является сейчас — успешной конфедерацией.



© Sputnik / Виктор Толочко Додон хочет президентскую вертикаль, как в Беларуси

Поэтому для Молдовы единственный выход, единственная возможность сохранения государственности — это нейтралитет.

— Реинтеграция Приднестровья является одним из ключевых моментов вашей программы и вашим приоритетом. Рассчитываете ли вы на содействие Беларуси в этом вопросе?

— Безусловно, что очень важная позиция всех наших партнеров. Я очень рад и высоко оцениваю позицию Беларуси, которая всегда открыто придерживалась и везде говорила и отстаивает то, что Молдова — это унитарное государство и Приднестровье — это часть Молдовы.

Этот конфликт, которому больше двадцати пяти лет, к сожалению, до сих пор политическое решение никто не смог найти. Я думаю, что в следующие два-три года у нас есть исторический шанс все-таки объединить страну. Все-таки этот конфликт не имеет тех корней, которые есть в других конфликтах. У нас нет межэтнических проблем. У нас нет религиозных проблем. У нас одна и та же церковь православная, которая является частью Московской Патриархии. У нас нет проблем общения между людьми. К примеру, футбольная команда Приднестровья играет в общенациональном чемпионате Молдовы и, кстати, выигрывает. Я являюсь президентом шахматной федерации и левого, и правого берега Молдовы. Поэтому у нас тех проблем, которые есть в других странах, имеющих такие же замороженные конфликты, нет. Шансы решить эту проблему в ближайшем будущем большие, и я надеюсь и на помощь и последовательную позицию наших белорусских партнеров и друзей.

— Вопрос Крыма весьма щепетильный как для Беларуси, так и, думается, для Молдовы. Хотелось бы знать вашу позицию как главы государства по этому вопросу.

— Я бы очень надеялся и очень хотел бы, чтобы Украина с Россией вернулись на тот уровень доверия, который был до 2013-2014 годов. Этот конфликт и неразбериха, которые происходят в Украине, конечно, мешают нам всем. Мешают нашим двусторонним отношениям с Украиной, мешают нашей торговле с Россией, потому что надо как-то транзитом через Украину. Поэтому в этом вопросе официальная позиция Молдовы следующая: мы призываем все стороны сесть за стол переговоров и как-то договориться.

Я считаю, что наши друзья и партнеры из Украины и из России в рамках переговоров все эти вопросы должны решить. А мы вмешиваться не будем.

— Очень интересует вопрос румынского бизнеса. Наверняка у него есть какие-то свои интересы в плане рынков России и рынков ЕАЭС. Намерены ли вы способствовать этому?

— Мы должны быть открыты для всех. Но исходя из наших национальных интересов. Мне импонирует белорусская модель. Вы торгуете со всеми, вы позволяете всем здесь торговать, инвестировать, открывать совместные предприятия и из Беларуси идти на другие рынки, которые интересны инвестору.

Мы должны сделать то же самое. У нас есть преимущества по сравнению с нашими соседями, с той же Румынией. Потому что румынский бизнес и европейские инвесторы могут инвестировать в Молдову и создавать площадки, и с них двигаться на рынки СНГ. То же самое касается и белорусских, и российских инвесторов. Они могут инвестировать в Молдову и в рамках преференциальной торговли, которая сейчас есть у Молдовы с Европейским союзом, беспошлинно продавать свои товары на европейские рынки. И такие примеры есть. Вот в Молдове, к примеру, за последние годы наладили сборку белорусских троллейбусов и тракторов. Пока что это идет для внутреннего рынка, потому что нам нужно менять троллейбусный парк в Кишиневе. Но я уверен, что через несколько лет мы запросто можем из Молдовы выйти на румынский рынок с троллейбусами, которые будут собираться в Молдове и беспошлинно поставляться на рынки соседних стран. Это надо использовать, потому что это хорошее преимущество и хорошая возможность для бизнеса.