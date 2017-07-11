Когда и что нужно есть, чтобы эффективно транироваться

Те, кто следит за своим телом, рано или поздно задаются вопросом, как правильно питаться. Но другой вопрос — когда питаться — не менее важен. Стоит ли есть перед утренней тренировкой? Если да, то что? А после нее? GO.TUT.BY перевел статью издания Greatist о том, какая еда и в какое время принесет максимум пользы.



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Надо ли есть перед тренировкой?

Есть два лагеря: тех, кто не ест перед утренней тренировкой, ограничиваясь чашкой кофе, и тех, кто предпочитает подкрепиться перед походом в зал. Многие из первого лагеря не едят, опасаясь судорог, а многие из второго заверяют, что их тело не заводится без завтрака. Аргументы и тех, и других имеют право на жизнь.

Но есть кое-что еще, кроме личных предпочтений. Недавно ученые выяснили , что тренировки на голодный желудок сжигают больше калорий. Чтобы получать энергию, тело использует запасы жировой ткани — отсюда и потеря веса. Но это имеет смысл, только если вы можете результативно тренироваться, несмотря на голод, а не прерываете упражнения из-за слабости в ногах.

Большинство из нас имеет запасы энергии, достаточные для 45-минутного «голодного» тренинга средней интенсивности, говорит персональный тренер и специалист по питанию Дарин Хальсландер. Насколько долго и упорно вы способны тренироваться без завтрака, зависит от того, что и когда вы съели последний раз вчера.

Характер тренировки имеет значения?

Определенно имеет. Вы можете час отзаниматься йогой, не отвлекаясь на урчание в животе, но сойдете с ума во время пробежки на 15 км, если не подкрепитесь до нее.

«Ответ на вопрос, когда есть и есть ли вообще, зависит от того, как вы тренируетесь. Если вы занимаетесь ходьбой или пробегаете пару километров в среднем темпе, полезнее делать это на голодный желудок. Перед более серьезной физической активностью — силовые упражнения, жесткая ВИИТ-сессия или изнурительный воркаут — лучше поесть», — говорит Хальсландер.

Что стоит есть до тренировки?

Он советует за 2−3 часа перед тренировкой употреблять белки для укрепления мышц и углеводы для получения энергии. Подходящий вариант блюда — греческий йогурт с фруктами или два яйца с цельнозерновым тостом.

Если за 2−3 часа до тренировки вы еще сладко спите, попробуйте протеиновый коктейль с половинкой банана в течение часа до занятия. Эта легкая трапеза не нагрузит желудок, но даст энергию.

А после?

Вне зависимости от того, чтобы вы едите до тренировки, вам надо полностью использовать возможности углеводного окна после нее. Постарайтесь употребить 16−25 грамм белка (до 150 грамм творога или около 100 грамм куриной грудки) плюс минимально обработанные углеводы, например фрукты.

Краткое содержание

Исследования доказывают пользу тренировок на голодный желудок, если тренироваться не слишком интенсивно и ставить себе целью снижение или поддержание веса. Просто следите за своим телом: не кружится ли голова, не замедляетесь ли вы посреди тренировки, снижается ни качество выполнения упражнений, говорит Хальсландер.

Если вы готовитесь к более серьезной тренировке, подкрепитесь белком и углеводами, потому что головокружение во время берпи — не лучшее начало дня. Дайте организму достаточно времени, чтобы переварить пищу, особенно для тренировок на выносливость, например, пробежек.

После тренировки обязательно попейте воды и съешьте что-нибудь углеводное и белковое (соотношение 3:1), чтобы восстановить мышцы.