Организатор мероприятия, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко в МПЦ Sputnik заявил, что все присутствующие на фестивале будут не просто гостями, а участниками, так как их ждут самые разнообразные спортивные активности.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусам предлагают правильный отдых без алкоголя

В программе вошли площадки, посвященные фитнесу, йоге, армрестлингу, боевым единоборствам, ворк-ауту, а также перетягивание каната.

На музыкальной площадке перед участниками праздника здоровья выступят такие кавер-группы, как "AS/DS" (Украина), Prime Band с солисткой Ольгой Сацюк, которая первой представляла Беларусь на детском "Евровидении", "Колибри" и другие.

Какие еще сюрпризы и подарки ждут гостей фестиваля "SHIMKO собирает друзей", который пройдет 21-23 июля под Минском, смотрите на видео Sputnik.