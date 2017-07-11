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Фестиваль "SHIMKO собирает друзей" пройдет под Минском
12.07.2017 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Организатор мероприятия, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко в МПЦ Sputnik заявил, что все присутствующие на фестивале будут не просто гостями, а участниками, так как их ждут самые разнообразные спортивные активности.
© Sputnik / Виктор Толочко
В программе вошли площадки, посвященные фитнесу, йоге, армрестлингу, боевым единоборствам, ворк-ауту, а также перетягивание каната.
На музыкальной площадке перед участниками праздника здоровья выступят такие кавер-группы, как "AS/DS" (Украина), Prime Band с солисткой Ольгой Сацюк, которая первой представляла Беларусь на детском "Евровидении", "Колибри" и другие.
Какие еще сюрпризы и подарки ждут гостей фестиваля "SHIMKO собирает друзей", который пройдет 21-23 июля под Минском, смотрите на видео Sputnik.
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