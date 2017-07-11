На яхте Криштиану Роналду налоговики с оружием учинили обыск

Форвард «Реала» Криштиану Роналду сегодня был вынужден столкнуться с представителями налоговых органов.



Фото: hola.com

Представители Таможенного департамента налоговой инспекции пришли на его яхту с обыском, сообщает hola.com .

Обыск при участии вооруженных людей продлился около полутора часов, причины остаются неизвестными. Возможно, это связано с проблемами игрока «Реала» с налогами.

Также стоит отметить, что яхта не принадлежит португальцу, а находится у него в аренде. Во время обыска Роналду с семьей находился на яхте.

В настоящее время Роналду подозревается в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Игрок считает себя невиновным и не намерен выплачивать эту сумму.

Заседание по делу Роналду запланировано на 31 июля. Португалец уже нанял двух юристов, которые будут защищать его интересы в суде.