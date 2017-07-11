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На яхте Криштиану Роналду налоговики с оружием учинили обыск
Форвард «Реала» Криштиану Роналду сегодня был вынужден столкнуться с представителями налоговых органов.
Представители Таможенного департамента налоговой инспекции пришли на его яхту с обыском, сообщает
Обыск при участии вооруженных людей продлился около полутора часов, причины остаются неизвестными. Возможно, это связано с проблемами игрока «Реала» с налогами.
Также стоит отметить, что яхта не принадлежит португальцу, а находится у него в аренде. Во время обыска Роналду с семьей находился на яхте.
В настоящее время Роналду подозревается в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Игрок считает себя невиновным и не намерен выплачивать эту сумму.
Заседание по делу Роналду запланировано на 31 июля. Португалец уже нанял двух юристов, которые будут защищать его интересы в суде.
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Форвард "Реала" Криштиану Роналду сегодня был вынужден столкнуться с представителями налоговых органов.
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