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На яхте Криштиану Роналду налоговики с оружием учинили обыск

12.07.2017 18:29 — Разное | Tut.by  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду сегодня был вынужден столкнуться с представителями налоговых органов.


Фото: hola.com

Представители Таможенного департамента налоговой инспекции пришли на его яхту с обыском, сообщает hola.com.

Обыск при участии вооруженных людей продлился около полутора часов, причины остаются неизвестными. Возможно, это связано с проблемами игрока «Реала» с налогами.

Также стоит отметить, что яхта не принадлежит португальцу, а находится у него в аренде. Во время обыска Роналду с семьей находился на яхте.

В настоящее время Роналду подозревается в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Игрок считает себя невиновным и не намерен выплачивать эту сумму.

Заседание по делу Роналду запланировано на 31 июля. Португалец уже нанял двух юристов, которые будут защищать его интересы в суде.

 
 
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Форвард "Реала" Криштиану Роналду сегодня был вынужден столкнуться с представителями налоговых органов.

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