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Беларусь и Свердловская область обязались нарастить товарооборот до 500 млн. долларов США

12.07.2017 18:38 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Свердловская область обязались нарастить товарооборот до 500 млн. долларов США

Такая задача отражена в протоколе, подписанном сегодня в Екатеринбурге по итогам заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России, в документе отмечена необходимость совместных усилий для достижения объемов взаимной торговли свыше 500 млн в год за счет взаимовыгодных проектов, создания совместных производств, реализации программ импортозамещения.

"Думаю, что мы должны достичь показателей товарооборота в полмиллиарда долларов в ближайшие два-три года. Тем более что у нас есть четкие и понятные направления работы", - сказал возглавлявший белорусскую делегацию вице-премьер Владимир Семашко.

На заседании Совета делового сотрудничества отмечалось, что белорусская сторона готова к развитию промышленной кооперации и созданию новых совместных производств по самым разным направлениям. В их числе - создание предприятия по переработке топлива, производству торфяной техники, в том числе выпуску торфяных брикетов, питательных грунтов.

Белорусской стороной также предложено изучить возможность сотрудничества в совместном производстве ветеринарных препаратов. Беларусь готова поставлять в Свердловскую область широкий спектр сельскохозяйственной и карьерной техники, лифтов и оборудования. Кроме того, по просьбе белорусской стороны глава региона Евгений Куйвашев дал поручение правительству проработать вопрос прямых поставок продовольственных товаров из Беларуси в местные торговые сети.

Все договоренности  отражены в протоколе, подписанном Владимиром Семашко и Евгением Куйвашевым по итогам заседания Совета делового сотрудничества. В присутствии Владимира Семашко и Евгения Куйвашева закреплены договоренности об участии Уральского турбинного завода в модернизации энергосистемы Беларуси: речь идет о реконструкции Минской ТЭЦ-3 и Гродненской ТЭЦ-2. Кроме того, Уральский тракторный завод подписал два контракта с предприятиями "Белнипиэнергопром" и "Белэнергоремналадка"

 
 
 
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Такая задача отражена в протоколе, подписанном сегодня в Екатеринбурге по итогам заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.

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