



Такая задача отражена в протоколе, подписанном сегодня в Екатеринбурге по итогам заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России, в документе отмечена необходимость совместных усилий для достижения объемов взаимной торговли свыше 500 млн в год за счет взаимовыгодных проектов, создания совместных производств, реализации программ импортозамещения.

"Думаю, что мы должны достичь показателей товарооборота в полмиллиарда долларов в ближайшие два-три года. Тем более что у нас есть четкие и понятные направления работы", - сказал возглавлявший белорусскую делегацию вице-премьер Владимир Семашко.

На заседании Совета делового сотрудничества отмечалось, что белорусская сторона готова к развитию промышленной кооперации и созданию новых совместных производств по самым разным направлениям. В их числе - создание предприятия по переработке топлива, производству торфяной техники, в том числе выпуску торфяных брикетов, питательных грунтов.

Белорусской стороной также предложено изучить возможность сотрудничества в совместном производстве ветеринарных препаратов. Беларусь готова поставлять в Свердловскую область широкий спектр сельскохозяйственной и карьерной техники, лифтов и оборудования. Кроме того, по просьбе белорусской стороны глава региона Евгений Куйвашев дал поручение правительству проработать вопрос прямых поставок продовольственных товаров из Беларуси в местные торговые сети.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Свердловская область обязались нарастить товарооборот до 500 млн. долларов США Такая задача отражена в протоколе, подписанном сегодня в Екатеринбурге по итогам заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.

Все договоренности отражены в протоколе, подписанном Владимиром Семашко и Евгением Куйвашевым по итогам заседания Совета делового сотрудничества. В присутствии Владимира Семашко и Евгения Куйвашева закреплены договоренности об участии Уральского турбинного завода в модернизации энергосистемы Беларуси: речь идет о реконструкции Минской ТЭЦ-3 и Гродненской ТЭЦ-2. Кроме того, Уральский тракторный завод подписал два контракта с предприятиями "Белнипиэнергопром" и "Белэнергоремналадка"