ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ меняет схему движения на проспекте Машерова в Минске

12.07.2017 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Схема организации дорожного движения на проспекте Машерова в Минске будет частично изменена, сообщили Sputnik в среду в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Цель изменений, по информации ГАИ, – увеличение пропускной способности проспекта и повышения безопасности движения. Запланированные мероприятия должны завершиться до 14 июля текущего года.

Так, столичные дорожные службы в ближайшем времени собираются выполнить следующие работы:

  • от улицы Даумана до улицы Кропоткина будет наноситься новая горизонтальная дорожная разметка
  • на светофоре "пр. Машерова – ул. Богдановича" будут демонтироваться дополнительные стрелки "налево" по улице Богдановича с обеих сторон, изменен график режима работы светофора, организованы альтернативные развороты по проспекту Машерова, нанесена соответствующая горизонтальная дорожная разметка, демонтированы и установлены соответствующие дорожные знаки
  • на светофоре "пр. Машерова – военный госпиталь" будет демонтировано вызывное пешеходное табло без изменения графика режима работы светофорного объекта
  • на светофоре "пр. Машерова – ул. Куйбышева" будет запрещен поворот налево с проспекта со стороны улицы Красной, изменен график режима работы светофорного объекта, организован альтернативный разворот по проспекту возле военного госпиталя, нанесена соответствующая дорожная разметка, демонтированы и установлены соответствующие дорожные знаки

В ГАИ просят водителей учитывать данную информацию при движении на автомобилях по городу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведения помогут увеличить пропускную способность проспекта и повысить безопасность движения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Свердловская область обязались нарастить товарооборот до 500 млн. долларов США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика