ГАИ меняет схему движения на проспекте Машерова в Минске

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Схема организации дорожного движения на проспекте Машерова в Минске будет частично изменена, сообщили Sputnik в среду в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Цель изменений, по информации ГАИ, – увеличение пропускной способности проспекта и повышения безопасности движения. Запланированные мероприятия должны завершиться до 14 июля текущего года.

Так, столичные дорожные службы в ближайшем времени собираются выполнить следующие работы:

от улицы Даумана до улицы Кропоткина будет наноситься новая горизонтальная дорожная разметка

на светофоре "пр. Машерова – ул. Богдановича" будут демонтироваться дополнительные стрелки "налево" по улице Богдановича с обеих сторон, изменен график режима работы светофора, организованы альтернативные развороты по проспекту Машерова, нанесена соответствующая горизонтальная дорожная разметка, демонтированы и установлены соответствующие дорожные знаки

на светофоре "пр. Машерова – военный госпиталь" будет демонтировано вызывное пешеходное табло без изменения графика режима работы светофорного объекта

на светофоре "пр. Машерова – ул. Куйбышева" будет запрещен поворот налево с проспекта со стороны улицы Красной, изменен график режима работы светофорного объекта, организован альтернативный разворот по проспекту возле военного госпиталя, нанесена соответствующая дорожная разметка, демонтированы и установлены соответствующие дорожные знаки

В ГАИ просят водителей учитывать данную информацию при движении на автомобилях по городу.