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ГАИ меняет схему движения на проспекте Машерова в Минске
12.07.2017 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл – Sputnik. Схема организации дорожного движения на проспекте Машерова в Минске будет частично изменена, сообщили Sputnik в среду в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Цель изменений, по информации ГАИ, – увеличение пропускной способности проспекта и повышения безопасности движения. Запланированные мероприятия должны завершиться до 14 июля текущего года.
Так, столичные дорожные службы в ближайшем времени собираются выполнить следующие работы:
В ГАИ просят водителей учитывать данную информацию при движении на автомобилях по городу.
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Нововведения помогут увеличить пропускную способность проспекта и повысить безопасность движения.
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