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В Ингушетии очевидцы ДТП спасли людей из горящей машины. Дедушка выбил окно в авто одним ударом
Очевидцы автомобильной аварии, случившейся 9 июля в Ингушетии на трассе М29 Ростов — Баку, бросились на спасение людей, оказавшихся заблокированными в автомобилях. Ситуация осложнялась тем, что один из автомобилей загорелся, сообщает
Примерно на десятой секунде в кадре появляется «Волга», водитель которой попытался объехать стоявшие автомобили, перекрывшие участок проезжей части в результате аварии. В момент совершения этого маневра в легковушку на большой скорости врезался ВАЗ.
В результате столкновения «Волга» въехала в машину, из которой велась съемка, и загорелась. Водитель и пассажиры попытались выбраться из салона, однако двери заклинило.
На помощь им поспешили очевидцы событий. Свидетелям произошедшего удалось достаточно быстро извлечь заблокированных в авто мужчин, разбив окна ногами и оказавшимися поблизости предметами.
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Очевидцы автомобильной аварии, случившейся 9 июля в Ингушетии на трассе М29 Ростов - Баку, бросились на спасение людей, оказавшихся заблокированными в автомобилях.
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