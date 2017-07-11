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Чиновники раскрыли детали о будущем лимузине президента России
Российский лимузин для президента, создаваемый в рамках проекта «Кортеж», получит 12-цилиндровый двигатель мощностью 850 лошадиных сил и девятиступенчатую автоматическую трансмиссию. Об этом
По его словам, в рамках проекта разрабатывается целая линейка двигателей. «Наиболее мощный двигатель — V12 — имеет 850 лошадиных сил, V8 — 650 лошадиных сил и рядный 4-цилиндровый двигатель имеет 250 лошадиных сил», — пояснил он.
Чиновник добавил, что двигатель V12 будет ставиться на легкие и «тяжелые», то есть бронированные лимузины. Моторы V8 и V12 установят на внедорожники, а L4 и V8 — на микроавтобусы.
Двигатель V8 разрабатывался Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) совместно с компанией Porsche Engineering. Остальные два двигателя — самостоятельная разработка института.
Трансмиссия для автомобилей создана пока одна — это девятиступенчатый «автомат». Не исключено, что в будущем появятся более простые коробки передач, в частности, для двигателя V4.
Проект «Кортеж» предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению президента с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет
6 июля появилась
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Президентский лимузин Путина получит двигатель мощностью 850 лошадиных сил и девятиступенчатый "автомат".
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