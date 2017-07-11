Чиновники раскрыли детали о будущем лимузине президента России

Российский лимузин для президента, создаваемый в рамках проекта «Кортеж», получит 12-цилиндровый двигатель мощностью 850 лошадиных сил и девятиступенчатую автоматическую трансмиссию. Об этом ТАСС заявил начальник отдела перспективных технологий и развития Кирилл Казмирчук.

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По его словам, в рамках проекта разрабатывается целая линейка двигателей. «Наиболее мощный двигатель — V12 — имеет 850 лошадиных сил, V8 — 650 лошадиных сил и рядный 4-цилиндровый двигатель имеет 250 лошадиных сил», — пояснил он.

Чиновник добавил, что двигатель V12 будет ставиться на легкие и «тяжелые», то есть бронированные лимузины. Моторы V8 и V12 установят на внедорожники, а L4 и V8 — на микроавтобусы.

Двигатель V8 разрабатывался Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) совместно с компанией Porsche Engineering. Остальные два двигателя — самостоятельная разработка института.

Трансмиссия для автомобилей создана пока одна — это девятиступенчатый «автомат». Не исключено, что в будущем появятся более простые коробки передач, в частности, для двигателя V4.

Проект «Кортеж» предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению президента с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет отгружена в конце 2017-го — начале 2018 года.

6 июля появилась информация о том, что президент Владимир Путин уже протестировал лимузин, созданный в рамках проекта. Спустя два дня глава государства признался журналистам, что машина пока не готова.