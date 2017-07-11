Гигантский айсберг откололся в Антарктиде из-за потепления океана

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Причиной откалывания от ледника Ларсен С в Антарктиде айсберга-гиганта стало потепление Южного океана, приведшее к подмыванию шельфового ледника у дна, сообщил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.



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Часть ледника Ларсен, самого большого из шельфовых ледников Антарктиды, отделилась, образовав крупнейший за всю историю наблюдения айсберг – он получил имя А23А, размеры айсберга составляют 44 на 40 морских миль (5,8 тысячи квадратных километров).

"Айсберг откололся от шельфового ледника. Его подмыло потеплевшими водами со стороны дна", – сказал Кокорин.

Как ранее сообщили специалисты, айсберг А23А не представляет угрозы судоходству, но при этом может таять десятки лет. Кроме того, некоторые исследователи не исключают, что он может расколоться на несколько частей.

Возникновение гигантской трещины на леднике Ларсен С было зафиксировано в декабре 2016 года – ее длина составляла 112 километров, а ширина – около 100 метров. К июлю текущего года длина трещины увеличилась до 200 километров.

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