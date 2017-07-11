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БАТЭ проводит первый матч квалификации Лиги чемпионов. Мультимедийный онлайн TUT!

12.07.2017 19:50 — Разное | Tut.by  
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Борисовский БАТЭ стартует сегодня в квалификации футбольной Лиги чемпионов.


fcbate.by

Чемпион Беларуси проведет домашний матч с армянским клубом «Алашкерт», который не без труда справился с андоррской «Санта-Коломой».

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Для участия в этом раунде БАТЭ заявил следующих игроков.

Вратари: Сергей Веремко (№ 16), Алексей Черных (№ 30); Антон Чичкан (№ 35), Денис Щербицкий (№ 48);

Защитники: Максим Володько (№ 42), Виталий Гайдучик (№ 3), Максим Жавнерчик (№ 15), Владислав Малькевич (№ 44); Неманья Милунович (№ 19), Артур Пикк (№ 14), Денис Поляков (№ 33), Артем Шкурдюк (№ 34).

Полузащитники: Евгений Березкин (№ 7), Александр Володько (№ 8; А), Валериане Гвилия (№ 80), Александр Джигеро (№ 49), Станислав Драгун (№ 21), Мирко Иванич (№ 10), Юрий Кендыш (№ 77), Игорь Стасевич (№ 22), Алексей Ханевич (№ 36), Евгений Яблонский (№ 5), Алексей Риос (№ 17).

Нападающие: Михаил Гордейчук (№ 62), Владислав Мухамедов (№ 45); Виталий Родионов (№ 20), Анес Рушевич (№ 9), Илья Сень (№ 37); Николай Сигневич (№ 13), Яссе Туоминен (№ 24).


  

БАТЭ
  0−0  

«Алашкерт»
 
 
  

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча. Стартовый свисток прозвучит в 20.30.

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Борисовский БАТЭ стартует сегодня в квалификации футбольной Лиги чемпионов.

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